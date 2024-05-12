極端太陽風暴│移英港人行出花園見壯麗極光騷　興奮讚歎︰好幸福

地球受到20年來超強極端太陽風暴影響，世界各地日前上演「極光騷」，無需長途跋涉去靠近北極圈地區亦能欣賞到奇景，其中英國多處都能見到極光，有移英港人稱走到自家後花園抬頭望向天空，用肉眼便可觀賞極光，有「幸運兒」表示曾計畫到挪威看極光，未料未成行已達成心願，又指曾聽聞「幸福嘅口口廿人先會見到極光」，讚歎自己身處幸福時光，形容心情極之興奮。



英國德比郡港人拍到的極光︰

英國多地都能見到極光，德比郡港人在自家後花園就見到奇景。（英國德比郡港人提供圖片）

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過往不少人不惜大灑金錢前往加拿大黃刀鎮、北極圈例如瑞典挪威等國家，感受震撼極光，但近日極光卻近在咫尺，其中英國大部份地區都能見到。住在德比郡的港人吳小姐向《香港01》表示，原打算去挪威旅行看極光，但聽朋友說在當地都未有能看到，「佢去到等咗3日都睇唔到，估唔到我行出花園就睇到」。

吳小姐表示，她聽聞極光會在英國時間5月10日於當地出現，但以為要到個別地區才能見到，沒料到當地時間晚上11時許，她在自家後花園就看到「極光騷」，於是立即出去欣賞，以及拍攝美景，形容拍攝極光時「幾乎要瞓喺度，好似射落嚟咁」，移動幅度不算大，呈紫藍色，至凌晨零時許已幾乎消散。

吳小姐稱，曾聽聞有人說過「幸福嘅人先會見到極光」，故當時感覺十分開人，「感恩活在這世上」。又指當地居民和其他移英港人同樣表現興奮，紛紛拍下大自然奇景，部份人更用專業相機拍攝，上載至facebook、instagram和WhatsApp分享。

伯明翰港人捕捉的極光︰

極光同樣在伯明翰出現。（伯明翰港人提供圖片）

極光同樣在伯明翰出現，有當地港人使用專業器材捕捉剎那光輝，色彩斑斕呈紫藍綠，並向《香港01》形容「好燦爛，好驚喜」。

內地方面，國家空間天氣監測預警中心5月11日早上9時發布地磁暴（又稱地磁風暴）紅色預警稱，北京時間2024年05月10日晚上11時起發生地磁暴，最大等級達到超大地磁暴（Kp=9）水平，預計未來24小時，磁暴過程仍將持續，後續仍可能發生大地磁暴。

新疆阿勒泰受到地磁暴影響，出現20年最強的極光活動。整個北方的天空都呈現出紅色，肉眼清晰可見的看到各種極光柱在不斷變化。除了紅色外，難得一見的綠色極光，紫色極光也都出現了，現場景象美得令人驚艷。

內地攝影師Jeff拍到的紫紅色天空：

新疆阿勒泰受到地磁暴影響，出現20年最強的極光活動。整個北方的天空都呈現出紅色，肉眼清晰可見的看到各種極光柱在不斷變化。（微博＠Jeff的星空之旅）

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內地攝影師Jeff在微博上分享拍攝到的照片，他稱，「是今天早晨在新疆阿勒泰拍攝的極光。紅色、綠色和紫色極光相互交織，它們在舞蹈，在歌唱，演繹了一首無與倫比的鋼琴曲！」

據國家空間天氣監測預警中心，受地磁暴影響，中國大部分地區電離層將會出現擾動，短波通訊和導航定位會受到不同程度的影響；高層大氣密度顯著增加，將導致低軌衛星軌道衰減加劇。

英國民眾5月10日聚集在英國惠特利灣（Whitley Bay）附近的聖瑪麗燈塔看向上空，欣賞北極光：

圖為2024年5月10日，人們聚集在英國惠特利灣（Whitley Bay）附近的聖瑪麗燈塔看向上空，欣賞北極光。英國氣象局（Met Office）表示，強烈的太陽風暴可能會讓英國北部地區有機會看到極光。（Getty）

地磁暴是一種典型的太陽爆發的活動，而做為太陽大氣最外層的日冕，在太陽爆發的時候，就會發生日冕物質拋射，一次拋射就能將數以億噸計的太陽物質，以數百數千米每秒的高速拋離太陽表面，不光是巨大質量與速度彙聚成的動能，還會攜帶著太陽強大的磁場能，一旦命中地球，就會引發地磁場方向與大小的變化，這就叫地磁暴。

專家指出，由於地表有一定弧度，使得地球本身會遮擋一部分遠方的物體。如果觀測點離極光太遠，就只能看到高度更高的紅色極光，所以在中國看到的極光大都是紅色，而在北極圈內看到的是綠色。

（綜合）