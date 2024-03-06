花20萬報團睇極光失敗　航班延誤3次行程大亂　旅行社拒退錢咁講

1連10天的北歐芬蘭極光之旅，最後竟然看不到極光。台媒報道，陳姓男子在新年期間豪花80萬台幣（約20萬港元）為一家人報了10天北歐旅行團，但旅程連環碰上阻滯，3度遇上航班延誤，導致大量行程被取消，甚至沒觀賞到極光。陳先生不滿旅行社安排，要求旅行社退錢，又認為如果真的是航班出問題，應由旅行社作代表為所有團友申訴。不過，旅行社表示他們無法預計航班的起飛時間，強調責任全在航空公司。



陳先生一家花費80萬台幣，向旅行社報了10天的旅行團，前往北歐觀賞極光，沒想到最後看不到。（示意圖 / GettyImages）

台媒報道，台中陳先生一家4口花了80萬台幣（約20萬港元）報旅行社的北歐極光旅行團。他們先從台北出發前往杜拜，再轉乘航班前往挪威，最後轉飛目的地芬蘭。然而在旅程途中，先後3次遇上航班延誤，多個行程被迫取消，導致原定5天的極光圈行程，實際上只剩下4天。旅行團也因為溝通出錯令團員錯過觀賞極光，因此陳先生事後向旅行社申請退錢。

陳先生接受台媒訪問指，他們大年初一（2月10日）抵達台北機場，準備登機前往杜拜。不料航班延遲3小時才起飛。到達杜拜後，卻在當地遇上飛機故障，旅行團滯留在杜拜機場超過6小時，錯失參觀彫塑公園。隔日，當旅行團從杜拜飛往挪威時，再次遇上航班延誤，導致取消當日在市區的觀光行程。

陳先生接受多間傳媒訪問。（三立新聞截圖）

2月13日，原訂捕捉帝王蟹、乘坐雪橇車的已付費行程被取消。當天晚上，領隊因為沒有提醒要注意極光警報器，導致27名團員錯過觀賞極光的機會。2月17日，旅行團前往斯德哥爾摩時，因為行李在運輸途中出現延誤，加上當地發生遊行，導致參觀市政廳和博物館的時間被嚴重縮短。

陳先生非常不滿，稱「（旅行社）叫所有團員自行去跟航空公司申訴」，他認為旅行社的做法不付責任，「碰到這種事情是大家都不願意，應該是旅行社出面，統一的（向航空公司）申訴才對」。

旅行社則表示，領隊當時有盡力處理問題，因為不可控的因素才會臨時取消付費行程，而且延誤所產生不少額外使費，旅行社已自行支付，而部份取消的行程，已付款給當地廠商，對方不會退還，故拒絕退費。旅行社續指，該團出問題涉及飛機故障、旅遊內容變更等因素，對於旅程無法順利進行深表歉意，將協助旅客申請延誤證明。

台中市消費者保護官提醒，團友們可先和旅行社協商，如無法達成共識，可向消保官申訴。

（綜合）