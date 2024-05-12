心酸母親節！爸突帶買內衣極尷尬　女兒悉暖心原因淚崩　結局是…

【母親節2024／母親節禮物】母親節是天下媽媽的大日子，但對於身兼母職的父親來說，這個節日可謂盡在不言中。有台女過往曾於討論區發文分享自己高中時與爸爸的一段回憶，當時其身兼母職的父親帶她買內衣，原本她感覺十分奇怪，惟爸爸一句話、一個動作，讓她感動至今，「母親節快樂，我那身兼母職的爸爸」。樓主的經歷亦令大批網民淚崩。



台女於討論區分享高中時與爸爸的一段回憶，當時其身兼母職的父親帶她買內衣，原本她感覺十分奇怪，惟爸爸一句話、一個動作，讓她感動至今。（《7號房的禮物》劇照）

該台女於Dcard討論區以「我爸陪我去買內衣」為題發文，指高中一年級時平時工作忙碌的爸爸，突然邀請她一同到西門町逛街，吃了燉飯、雪花冰，享受到難得的父女時光。其間爸爸突然說要買生日禮物，令她滿腦子都在期待爸爸會買什麼給她。

如果，她們在一間內衣店門口停了下來，心想「不～會～吧？！？！爸爸帶女兒買內衣不會很奇怪嗎…？」。不過樓主還沒反應過來，爸爸就「塞了」2,000元新台幣（約535港元）到她手裏，叫她進去內衣店選一套喜歡的，爸爸則在外面等她，「雖然店員熱心的幫我量尺寸和介紹款式，但我當下真的尷尬到極點，隨便挑了一套就趕快出來了」。

爸爸陪買內衣，本來令台女感到奇怪，但知悉背後原因後即感動淚崩。（Arturo Rey／unplash）

奇怪尷尬的感覺久久能散去，回家路上父女也沒什麼講話，直到回家後爸爸又把樓主叫出房門，說出了背後原因，「他（爸爸）直接跟我說：妹妹，因為我很多事情都不懂，總是需要姑姑來幫忙打理，今天帶妳去買內衣是因為媽媽在妳很小的時候就過世了，我想在妳升高一的這一年送妳本該是她跟妳一起買的東西，代替她陪妳長大」。

聽到這裏，樓主已感動得眼淚直流，也不太聽到到爸爸之後說了什麼，「只記得他緊緊抱着我小小聲：妹妹生日快樂」。現時每當樓主經過內衣店，總會想起這段回憶，並在母親節向爸爸送上祝願，「母親節快樂，我那身兼母職的爸爸」。

台女於母親節向爸爸送上祝願，「母親節快樂，我那身兼母職的爸爸」。（Dcard）

帖文亦令一眾網民淚崩，紛紛讚揚父愛偉大，支持樓主要好好孝順爸爸，「爸爸好貼心」、「是位非常好的爸爸阿～～～」、「爸爸好暖（哭爆）」、「破防了（哭）」、「爸爸很偉大，當爸才知道爸爸的不容易」、「破防了，我辛苦的母親也擔任着父職，天下的爸媽最偉大了」、「有洋蔥，嗚嗚」、「你爸好帥！戀愛了嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「把拔好暖，要好好孝順他唷」。

帖文亦令一眾網民淚崩，紛紛讚揚父愛偉大，叫樓主要好好孝順爸爸。（《7號房的禮物》劇照）

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