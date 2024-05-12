新型假$500港幣湧現！多人中招　偽鈔6大特徵+金管局「辨鈔4式」

【偽鈔】又有新型假500元紙幣湧現？有的士司機於網上群組發布影片，指收到懷疑假500元港紙，因該張紙幣正反兩面分別印上「中國銀行（香港）」及「渣打銀行（香港）」樣式，提醒其他人小心。

網民看後熱論紛紛，「都好像真喎」、「又中國銀行，又渣打銀行，玩邊科」、「唔仔細睇真係唔會留意到」；也有的士行家表示日前亦收到相同500元紙幣，「上個禮拜佐敦去三角我都收到張一樣」。另有網民笑言，「前面中銀500，後面渣打500，呢張1000蚊嚟喎」。



有的士司機於網上群組發布影片，指收到懷疑假500元港紙，因該張紙幣正反兩面分別印上「中國銀行（香港）」及「渣打銀行（香港）」樣式。（影片截圖）

有的士司機上周五（5月10日）於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布影片，留言「又有新款假銀紙」。

從影片見到，該張港幣面值為500元，寫上由「中國銀行（香港）」於2018年發行，號碼是「AH171198」，正面看顏色、外形、防偽特徵等與一般500元港幣相若。但詭異的是，把這張港幣轉到另一面，竟印上由「渣打銀行（香港）」發行，面值同樣500元，明顯並非正常紙幣。

帖文引來網民熱議，「都好像真喎」、「我開頭睇唔到係點樣假，原來一邊中銀一邊渣打？咁神奇」、「又中國銀行，又渣打銀行，玩邊科」、「唔仔細睇真係唔會留意到」。也有的士行家表示日前亦收到相同500元紙幣，「上個禮拜佐敦去三角我都收到張一樣」、「有時啲夜更，真係見到張銀紙就急住找畀人！真係會睇漏眼」。

另有網民笑言，「前面中銀500，後面渣打500，呢張1000蚊嚟喎」、「中銀crossover渣打，勁」、「呢張野值錢啵」、「錯版好值錢」。

警方教6招分辨偽鈔



本港近日多次出現疑似500元假鈔，警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」曾發文，列出6招分辨真假鈔票，呼籲市民注意，「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」。

即睇6招分辨偽鈔▼▼▼

【第1招：3D動感變色圖案】輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。（影片截圖）

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警方又提醒市民在收到鈔票時要留意５點▼▼▼

1）假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同

2）水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵

3）真鈔紙質通常比較結實

4）真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清

5）騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽



金管局教「辨鈔4式」

根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。