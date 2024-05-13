三派屯門268呎公屋　小紅書男嫌細怒呻：點住？　仲想咁做惹公憤

【公屋申請】獲派公屋也不滿意？有男子於小紅書發文，不滿「三派」的屯門蝴蝶邨公屋只有24.9平方米（約268平方呎），大呻：「試問24.9平方（米）點住？」他又問其他網民是否有機會申請「四派」，否則就決定放棄。網民看過帖文指摘樓主不知足，「有屋你住仲嫌三嫌四，你難為啲而家仲住緊劏房嘅人」，又建議樓主放棄，把單位讓予真正有需要的人。



有男子於小紅書發文，不滿「三派」的屯門蝴蝶邨公屋只有24.9平方米（約268平方呎）。（資料圖片）

該男生於小紅書以「公屋」為題發文，感嘆自己3次派房都是屯門區，且「愈派愈細」，更中了2次「屯門三寶（指友愛邨、蝴蝶邨、大興邨，均為樓齡高舊公屋）」，「一派屯門，二派屯門，三派屯門，一派比一派單位細。屯門三寶中兩寶」。

而樓主「三派」正正是「屯門三寶」中的蝴蝶邨。從樓主上載的房屋署「配房通知書」見到，他獲派蝶影樓1個24.9平方米（約268平方呎）大的3人單位，月租1,242元，但不滿單位細小，認為難以居住，「個仔都10幾歲，試問24.9平方點住？」。

樓主獲派蝶影樓1個24.9平方米（約268平方呎）大的3人單位，月租1,242元。（小紅書）

樓主又問其他網民是否有機會申請「四派」，否則就決定「放棄」，「易派（二派）就等咗足足22個月。請問大家有冇機會申請四派？如果冇嘅話就決定放棄啦」。

網民看過帖文指摘樓主不知足。（小紅書）

帖文引來網民爭議，不少人批評樓主不知足，「有屋你住仲嫌三嫌四，你難為啲而家仲住緊劏房嘅人」、「窮就要幫，無品就真係無得救」、「200幾平方間唔到兩間房咩？公屋預埋你大廳、飯廳、客廁、套廁好唔好？」。也有大批網民建議樓主放棄，把單位讓予真正有需要的人，「放棄吧啦」、「你得24.9平方，建議你交返出去再抽」。

目前樓主已刪除帖文。