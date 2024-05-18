台Uber司機載外籍女生變野外性侵　狡辯：以為妳也想要　終判重刑

網約Uber接載，司機竟是淫狼！台灣台中市1名印尼籍女大學生，於2021年9月15日凌晨電召了Uber打算回校，豈料途中男司機假稱載她看夜景為，終演變成於野外性侵，完事後竟辯稱「我以為妳也想要」。案件早前經一、二審皆判處被告有期徒刑7年6月，惟他其後上訴。台灣最高法院日前最終駁回上訴，判曾男「利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪」罪成，維持原判，全案不能上訴。



台灣1名印尼籍女大學生遭Uber司機性侵，事後報告求助，涉案司機被判有期徒刑7年6月，上訴後終極維持原判。示意圖，非涉事女子。（Getty Images）

台灣傳媒報道，台中市印尼籍女大學生小潘（化外），於2021年9月15日凌晨1時33分於Uber平台電召車輛，目的地是郊區的某大學，惟期間慘遭性侵。根據判決書，事發時由姓曾男司機駕車前往接載小潘，曾男見小潘是外國人，主動向她搭訕。當駛至沙鹿區台灣大道某處路邊時，曾男詢問小潘有否看過山上夜景，小潘表明不想去，惟曾男繼續以「可以陪我一下嗎」、「陪我一下，我等一下會把你送到你學校，只有大概5分鐘時間」等句子不斷游說，小潘因擔心不答應而遭拒載，最後勉強答應請求。

曾男遂終止Uber原有行程，並駛往山路，最後在一處非常昏暗、無燈光、無人無車的路邊停車，繼而要求小潘下車一起看夜景，並擁抱她，小潘因孤立無援而不敢反抗。其後曾男更要求小潘坐到副駕位，小潘因擔心個人安危而應答，沒料到曾男回到車上，先強吻她，再將座椅往後放平，再拉下小潘的安全褲及內褲，強吻其右耳及頸部，再用手指進行性侵。

小潘手腳並用反抗，惟仍遭對方淫辱，其後曾男將小潘抱起扔到後座，打算再進一步行動，又企圖對小潘摸胸。小潘則急於整理衣服，並大喊「不要了，我要回去了」等句子。曾男終於收手，其後載小潘回校，小潘隨即報警。

台灣1名印尼籍女大學生遭Uber司機性侵，事後報告求助，涉案司機被判有期徒刑7年6月，上訴後終極維持原判。示意圖，非涉事女子。（Getty Images）

警方調查後拘捕曾男，檢方依「利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪」將其起訴。法院審理時，曾男否認控罪，反辯稱當時是小潘主動要求看夜景及借錢，其後更主動拉他的手碰其私處，又想索取2,000元台幣（約480港元）。曾男更指，因小潘當時動手搶他的銀包，這才引發拉扯，其間並無性侵。

小潘作供時表示，曾男在完事後曾道歉說「不好意思，對不起，我以為你也想要」，而檢方亦確實在小潘耳旁採集到曾男的DNA，加上法院根據小潘於調查、審訊時的多次證供，認為小潘作供屬實。最後，案件經一、二審後，皆判處曾男有期徒刑7年6月，惟他不服上訴，台灣最高法院日前最終駁回上訴，維持原判7年6月有期徒刑，全案不能上訴。

（綜合）