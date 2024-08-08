何太提離婚│盤點何伯事件10金句　何太：我不會呃人　1句露玄機？

【東張西望／何伯／新何太／公屋富戶】76歲何伯與43歲新何太譜出閃婚忘年戀，早前接受電視節目《東張西望》，爆出驚人言行，稱要奪回子女擅自取去的450萬元，其動向引來全城關注。這對夫婦經常透過直播交代近況，吸引不少觀眾收看，包括何太願意到美國改嫁，將丈夫何伯降格做管家等，感情似存在暗湧。何氏夫婦周三晚（7日）又在屯門住所進行直播，再次爆出驚人內容，今次驚動警方上門調查。



事緣直播時何伯咀部離奇被膠紙封住，不斷指手劃腳，甚至發出啜泣聲，令到何太非常生氣。其後何伯疑撕掉膠紙走出鏡颧外，疑似傳來啜泣聲，更稱要寫遺書，不斷表示「你提離婚…今日要見血至得」、「無心機做人」等輕生言論，引來許多網民擔心搞出人命，多人因而報警。警員急忙趕到事發單位，證實何伯沒有輕生意圖，案件列作「誤會」，收隊離去。



何伯、新何太「忘年戀」事件成為全城熱話，之前上《東張西望》時每集都金句盡出。以下是網民盤點何伯、新何太10大金句，讓大家重溫2人「真愛」宣言。



《東張西望》上周報道，76歲何伯與46歲的「新何太」相識1個月，就在新何太建議下「火速」結婚。（《東張西望》截圖）

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何伯金句：



1.斥子女不孝：

大女仲話攬炒，講到咁絕情，老竇希望搵返個招呼我、服侍我下半生啫，咁你都要反對我？咁我當初供書教學畀你哋點啊？而家阿媽走咗9年喇，我第1次識返個啫！我對我5個子女心淡失望，佢哋不孝！5個都不孝……斬咗纜㗎喇，個個都反骨忤逆！

2.對新何太「愛的宣言」：

大家望到覺得（感覺）幾好，佢（新何太）又煲湯畀我飲，我就飲，嘩，啲湯好靚喎，飲出感情出嚟。我太太話不如咁啦，我哋既然真心相愛，去簽結婚證書啦。

3.飲湯飲出感情：

個個都話飲（湯）死你啊！毒死你啊！飲死我？愈飲愈精神！

4.撐新何太係老實人：

我信得佢（新何太）過，佢唔會氹我錢㗎，我心目中佢唔係壞女人。我知道佢係老實嘅人。個個都針對佢，針對我太太，你話我幾心痛呢……我見我老婆老實，佢就唔會呃我啲錢㗎嘛

新何太金句：



5.否認騙財：

因為呢個社會真係好多騙人嘅，啲人俾人呃咗啲錢真係好慘，但係我唔會（呃人）囉，哈。我會承擔照顧佢，我有一啖飯食，佢就有，我唔會畀佢餓親。生意失敗嘅話，我都會打工養佢，佢唔使憂。

6.發生咗關係：

新何太承認同佢（何伯）行埋咗「發生咗一啲關係」而結婚，其後更在新一集預告片中表示「阿叔畀咗身體我、畀咗肉體我，就留咗啲錢畀佢仔女保管，佢仔女攞錢去，我就要跟佢捱苦，先證明到人哋係真愛，咁傻嘅！唔通有錢就唔係真愛咩？咁奇怪」。

7.否認當何伯獵物：

冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。

8.名正言順繼承遺產：

何伯指摘5個子女只為「爭遺產」時，新何太補充：「因為我名正言順成為合法夫妻，佢哋（何伯5名子女）就無咗繼承權，咪先下手為強。」

9.斥何伯子女有敵意：

你（何伯）死咗第日，你個細女嚟搵我算賬啊。

10.執著何伯用字：

何伯在鏡頭前接受訪問時提到，「幾十歲，有事我走咗，佢（細女）承繼得到」，新何太隨即「插嘴」打斷，「處理得到，你唔好講承繼啦，唔係佢繼承啊嘛，用詞用好啲好唔好？」