何太直播提離婚　何伯激動悲喊︰要見血　網民擔心搞出人命報警

76歲何伯與43歲新何太譜出閃婚忘年戀，早前接受電視節目《東張西望》，爆出驚人言行，稱要奪回子女擅自取去的450萬元，其動向引來全城關注。這對夫婦經常透過直播交代近況，吸引不少觀眾收看，包括何太願意到美國改嫁，將丈夫何伯降格做管家等，感情似存在暗湧。何氏夫婦周三晚（7日）又在屯門住所進行直播，再次爆出驚人內容，今次驚動警方上門調查。



事緣直播時何伯咀部離奇被膠紙封住，不斷指手劃腳，甚至發出啜泣聲，令到何太非常生氣。其後何伯疑撕掉膠紙走出鏡颧外，疑似傳來啜泣聲，更稱要寫遺書，不斷表示「你提離婚…今日要見血至得」、「無心機做人」等輕生言論，引來許多網民擔心搞出人命，多人因而報警。警員急忙趕到事發單位，證實何伯沒有輕生意圖，案件列作「誤會」，收隊離去。



何伯咀部離奇被膠紙封住，向面露悲傷神色的何太豎起拇指讚好，以示鼓勵。（影片截圖）

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何伯與何太周三晚（7日）再次開直播，何太曾單獨在鏡頭前提及「如果我有錢，真係好想送我個老公去老人院」，其後何伯入鏡，見其嘴部離奇被膠紙封住，向面露悲傷神色的何太豎起拇指讚好，以示鼓勵，其後又露出痛苦表情，用手指指着自己頭部，且發出悲鳴。但對於何太而言，似乎何伯的「哭泣聲絕無意義」，甚至何太目露凶光斥責何伯：「人哋睇到你呀，你喺度咩指手畫腳呀？」

何伯在鏡頭外揚言輕生，但何太不為所動。（影片截圖）

其後何伯走出鏡頭外，相信撕去膠紙，不時說「我真心對你」、「我對你咁真心」，但聽到妻子提及離婚，稱自己「真係好慘」、「無生存希望」，甚至揚言要寫遺書，「要見血至得」。但何太不為所動，只冷漠稱「你冷靜啲」、「你又威脅我啊」、「你唔好死住」、「你唔好累我」。

警員上門調查，證實何伯安全，沒有輕生意圖。（網上圖片）

消息稱，網民看直播時擔心何伯輕生，所以紛紛報警，有人更到何太住所大廈視察，見到有警車到場，有街坊則目擊警員到何太單位調查，警員最終證實何伯安全。

警方回覆《香港01》查詢時表示，昨晚8時10分，警方接獲多人報案，指1名76歲何姓男子直播期間表達輕生念頭，警員上門調查，何男毋須送院，案件列作「誤會」。

警車到達何太寓所樓下，警員上門調查。（網上圖片）

有網民指，其後何太繼續直播，多人留言指「幫你報警，你又話我們黑粉玩你」、「2個又無事繼續直播」、「飲湯啦唔好嘈啦」。

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