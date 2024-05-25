62歲董事爽娶26歲美女員工　向年輕16歲外父下跪　當眾喊：爸、媽

《東張西望》早前報道72歲何伯與43歲新何太的忘年戀閃婚事件，更因何伯被子女調走450萬元而鬧出風波。忘年戀時有發生，近日網上流傳江蘇1名62歲公司董事長迎娶了26歲美女員工的短片，亮點不僅是夫婦相差36歲，還有是新郎比外父年長16歲！



在婚禮上，有人拍到新郎在外父面前單膝下跪，其後更向外父外母喊「爸、媽」，影片引來許多網民熱議。雖有部份網民對這段婚姻有所質疑，惟亦有網民認為忘年戀也可以是真心相愛，為新郎新娘送上獻上祝福。不過，原來該段影片早於2022年已在網上熱傳，其後多次再被提起，近日可能是否因《東張西望》何伯事件熱傳，影片再度被翻出談論。



在婚禮上，有人拍到新郎在外父面前單膝下跪，其後更向外父外母喊「爸、媽」。（影片截圖）

涉事影片的婚禮現場位於江蘇沭陽，據報是2022年拍攝，當時62歲男子迎娶26歲年輕美女妻子，有指新廊是公司董事長，而新娘則是員工，而新娘的爸爸僅46歲，比女婿年輕16歲。網傳資料顯示，該場婚禮現場相當奢華，更有百萬名車充作花車，與董事長新郎財力與地位匹配。

從網傳的婚禮片段顯示，在婚宴當晚，新娘在台上挽着爸爸的手，新郎拿着鮮花，當場一眾賓客面前向較自己年輕16歲的外父單膝下跪，可見外父外貌的確較年輕，而且身型健碩和頭髮較多較黑。另有片段顯示，在主持人引領下，董事長在一眾賓客前，對外父及外母叫了一聲「爸、媽」。外父外母不僅沒有介意女婿年紀比自己大，反而看到2人臉帶燦爛笑容，看來都十分滿意這位女婿。而一對新人連同雙方家長的大合照，可見男家的新任老爺奶奶，要比女家的外父外母年邁得多。

一對新人連同雙方家長的大合照，可見男家的新任老爺奶奶，要比女家的外父外母年邁得多。（影片截圖）

適逢早前《東張西望》播出何伯與新何大的忘年戀事件，這段婚禮又再被翻出瘋傳，不少網民對這段忘年戀提出質疑，覺得2人不會長久幸福，甚有人直指新娘拜金，「只要有錢，什麼事都辦得到」、「只不過是各取所需」。惟有部份網民態度正面，覺得2人是真心相愛，指真愛不會受年齡所限制，更為一對新人送上祝福。不過，當地傳媒或網民都沒有跟進該對新人的狀況，不知2年過去後，該對夫婦目前如何。

（綜合）