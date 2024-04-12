阿姨我不想努力了｜55歲女星成功懷孕 24歲老公：一出世就想娶她
撰文：聯合新聞網
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哥倫比亞一名55歲的女演員，愛上小自己31歲的男子。兩人常在社群媒體上分享彼此恩愛的照片和影片。
去年結婚後，兩人又在近期宣布懷了寶寶，可說是愛得火熱。
不過不少網友不看好兩人的戀情，認為兩人之所以會在一起，只是因為「阿姨兜裡有鈔票」。
男方稱從出生一刻起就知道阿麗娜是自己的女人 點圖放大看看二人的照片：
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據《太陽報》（The Sun）報導，55歲的阿麗娜（Alina Lozano）和24歲的吉姆（Jim Velásquez ）在2023年11月結為夫妻。
當時兩人的婚禮就已經不被看好，不過婚後兩人砸錢做試管嬰兒，而最近也傳出順利懷孕。
吉姆說自己從小就「看著阿麗娜（的影視作品）長大」，甚至還說從自己出生那一刻起，就知道阿麗娜是他生命中的女人，所以想跟阿麗娜共度餘生。
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阿麗娜強調，兩人交往之前吉姆就已經是網紅，有穩定收入。她表示，吉姆現在也成為演員，工作非常順利，所以她並不是吉姆的「乾媽」（有包養意涵）。
兩人花了不少錢就醫做試管，終於成功驗出懷孕。
吉姆在影片中開心炫耀，兩人砸了1億哥倫比亞比索（約21萬港元）才終於懷上寶寶。他說，雖然這是很大的一筆錢，但一切都非常值得，因為兩人的「小奇蹟」終於降臨了。
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