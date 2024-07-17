儲唔到錢有樣睇？月光族3大特徵曝光　前銀行女職員教3招理財秘技

使錢容易賺錢難，想儲錢就更艱難！不想變「月光族」其實有計，早前日本有1名前銀行女職員在理財雜誌發表專欄文章，提到以其經驗觀察所見，不擅於存錢的月光族有3大共同特徵，這些不良的理財習慣導致沒法存款；此外，她亦提供了3大理財秘技，隨隨建議即可提高存款成功率！



日本有前銀行女職員指出，月光族有3大共同特徵。（(《誠實不動產》截圖）

日本前銀行職員中本千惠（32歲）在理財雜誌《LIMO》發文，指按照其經驗，看出擅於存錢的人有3大共同特徵，導致他們有多少收入都會花光。月光族第一項特徵是不會記賬，於是根本不知道每月的錢花了去哪兒，沒有支出警惕，形成「月月清」的狀況。

月光族第二項特徵是抵擋不了「優惠的誘惑」，只要看到「免運費」或「打折」等小優惠，最終買了許多根本不需要的東西，如維持這衝動性消費、順便消費，便很難慳錢、儲錢。把薪金花光的人，第三項特徵是沒有適當的儲蓄習慣，直接導致存款前已把錢花光。

前銀行女職員提醒不應因收入不高而放棄儲蓄。（Getty Images）

中本千惠指出想成功儲錢，最重要是有把「剩餘的錢」存下來的想法，調整支出去管理金錢，當支出變了，餘錢就會變多，然後漸漸成習慣。她又提出3點建議去幫助達成儲蓄，首先要養成記賬習慣，了解自己的支出，從中管理收支情況；另外，別因為自己收入不高而放棄儲蓄，要有一種將「剩額」存起的儲蓄想法，打造系統性儲蓄；最後，應從日常生活入手，改掉衝動性消費，只買生活必需品，避免浪費金錢及資源。

（綜合）