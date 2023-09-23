唔使再呻窮！向4類人學識簡單理財之道 拒絕無謂應酬錢自然變多
撰文：中天新聞網
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每個人金錢觀不一，有些人認為要享受當下，有的則會多存錢以備不時之需，平時卻是錙銖必較，一分一毫都不願多花。《星座好朋友》運勢專欄分享，以下4類人堪稱「慳錢達人」，平時不愛多花錢，自然存下不少積蓄。
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四、雙子座
雙子座腦筋動得快，在各行各業都能收穫一筆或大或小的財富，在人際交流上，他們注重人與人之間的交流，不太願意選擇特別花錢為自己包裝特定形象。同時，雙子座對單調、無趣又得花錢的場合興致缺缺，因此也很少會有大筆支出。
三、巨蟹座
以「顧家」出名的巨蟹座，只要賺到錢就想用來改善家庭生活，儘管事業上成就有限，但他們並不會把錢花在對生活毫無助益的事物上，更別說是自費參加虛偽的交際應酬了。去掉這些瑣碎開銷，巨蟹座可以存下來的錢自然就變多了。
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二、獅子座
對於自己看得起的人，或是親朋好友，獅子座都很願意傾囊相助，對比那些獅子座看不上眼的人，他們會覺得在這些人身上付出分毫都是浪費。除了人際花費，虛華不實用的東西也入不了他們眼裡，自然而然就省下一筆錢。
一、雙魚座
勤謹的雙魚座偏好事必躬親，其中包含自食其力賺取錢財，只有把財富掌控權掌握在手上，他們才有安全感。到手的錢財實物也是小心保管，能省則省，不願浪費每一分辛苦錢。
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