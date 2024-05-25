公司得1個員工！打工仔呻太得閒無人管：上班很孤單　網民：筍工

這是在曬命嗎？日前有台灣打工仔在討論區發文，稱「家裡蹲了三年後出來上班」，結果找到一份「奇工」，全公司除了老闆和老闆娘外，就只有也1名員工，而他平時需要處理行政、會計和打掃辦公室。樓主透露老闆對公司愛理不理，「老闆娘一個月見不到兩次，可以無視」，所以無人監督其工作，讓他感到「孤零零」，又大爆「8小時的工時基本上只有2小時在工作」，其餘時間就煲劇滑手機。



樓主坦言原本以為公司「沒救了」，但後來發現老闆是社福機構成員，駕駛名車往在奢華地段，而老闆平日把工作簡單交代就放任他，且無意招聘新員工，讓他不禁疑惑：「這樣算是找了一份好工作嗎？」網民對樓主的工作紛紛表示羨慕，更笑稱叫他留下公司資料讓別人報名；亦有人認為樓主老闆開設公司是另有用途，建議他要好好珍惜這份「筍工」，否則就該「離職吧，把職位給想要躺平的人，報上公司，我去應徵」。



有台灣打工仔在討論區發文，指公司除了老闆和老闆娘外就只有他名員工，而老闆平日也不會監督他工作。（示意圖 /《IT狗》劇照）

樓主在Dcard討論區以「#工作心得 全公司只有我一個員工，上班很孤單也很無聊怎麼辦？」為題發帖，表示自己畢業後在家躲了3年才正式工作，「結果來到一間很妙的公司」。該公司除了老闆和老闆娘外，就只有樓主1名員工，雖然他的職位是負責「業務」，但實際身兼多職，包括處理行政、會計、清潔等事宜，不計業績獎金月薪是3.3萬新台幣（約8,000港元）。

樓主指自己需要身兼多職，公司內不同事務也有他獨力包辦。（示意圖 /《IT狗》劇照）

樓主形容老闆上不上班也沒所謂，平日現身都是對他「拍拍肩膀」就離開，老闆娘更是整個月都見不到2次，所以他完全無人監督，所以平常就是孤零零地工作，而且因為業務超少，「8小時的工時基本上只有2小時在工作」，其餘時間就滑手機和煲劇，更笑言現在會寫小說消磨時間，而且平日不用加班，夠鐘便關燈收工。

樓主直言起初以為公司沒救了，「結果老闆前幾天跟我說，他是獅子會的成員」，平日更是駕駛平治汽車，而他曾到老闆家中作客，發現對方住在奢華地段。儘管如此，老闆仍不會管他，「事情交代一吓就放生我」，也沒有打算聘請新員工，讓他質疑自己是否找到份好工作。

樓主透露公司內無人監督他工作，工作量少，但老闆卻非常富有。（示意圖 /《無限斜棟有限公司》劇照）

帖文引起不少網民羨慕，「上班還有時間發呆根本奢侈」、「人在福中不舒服」、「報上公司我去應徵」 、「你離職然後我去接手」。樓主回覆稱想有同事陪他聊天，但老闆不打算請人，而自己經驗尚淺，除了做過工廠「賺快錢」外沒有做過其他工作。

不過，有網民認為公司對老闆是可有可無，質疑開公司可能純粹為了節省稅務，笑稱樓主「在家裡蹲三年還可以找到（工作）真的要珍惜」、「這麼好的工作你不要就離職吧」。

（Dcard）