1人不可坐卡位？下午茶想獨坐卡位遭店員拒絕　食客公審：大把位

外出用餐自然希望坐得舒適。有網民發帖稱，日前獨自於下午茶時間到某連鎖點心店用餐，當時並非繁忙時段，他見店內客人不多，便打算坐到卡位。不過店員表示他1個人不可以坐卡位，拒絕為他安排於卡位落座，最終該網民決定離開餐廳，不滿表示「真係未食都成肚氣」，更明言不會再光顧。



有網民發帖稱日前到點心店吃下午茶，見店內人數不多，便打算獨坐卡位，但被店員拒絕。（《行運一條龍》劇照）

有網民周一（5月20日）在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，大呻到連鎖點心店吃下午茶遇上不快經歷，氣極表示「唔會再幫襯，真係未食都成肚氣」。他指日前於下午茶時間獨自到點心店用餐，見店內只有「3幾個客」，有不少空座，便想在卡位落座，「下午茶時間得3幾個客，大把位空閒，1人入去食下點心私人時間一下，梗係坐卡位啦，食得舒服啲呀嘛」。

不過，他的打算卻遭到女店員制止，女店員見他坐到卡位便開聲拒絕，要求他坐到單人座，「佢話1個人唔可以坐卡位」。樓主即時反駁「而家又唔係繁忙時段，又冇客點解唔可以坐」，店員重申1人不可坐卡位。樓主隨即表達看法，反諷「今時今日你哋咁樣做生意真係好生意啦」，然後起身離開食肆，「佢哋（店員）仲好似冇乜所謂咁你唔食咪唔食囉」。

從照片可見，樓主拍攝店內環境時中間1列雙人座全空，兩側則仍有空餘卡位，有店員在其中1張卡座桌上整理外賣袋。

帖文引起網民討論，有網民分享類似遭遇，支持樓主離座，「呢間我都試過同你講一模一樣，佢未講完我已經走咗」、「一定即走，不幫襯」、「做得啱！畀我都會起身走人」、「繁忙時間就話啫，無理由四圍都吉檯都唔畀坐卡位」。也有人批評店員做法「可能得罪客」，「好多間都係咁，明明大X把位都要迫住你一定要搭檯，黐X線」、「應該要睇環境，繁忙時間又唔同，閒時生意普通咪畀人你鍾意點坐咪點坐」。

不過，有網民持相反意見，認為店員可能是擔心之後有4人客要坐卡位卻無座位，「到要轉位嗰陣一定X到成間嘢嘈晒」、「如果個個好似你咁1個人要坐4人位又要坐幾個鐘，坐唔到又要公審人，我個lunch time（午飯時間）都唔夠時間排隊」。

也有人覺得安排也許是公司要求，未必是店員個人決定，「我覺得似係公司規定」、「固然公司規定，阿姐順便趕客，唔使做咁多嘢」。樓主就回應「所以我都無嘈個阿姐，只係選擇唔幫襯佢」。另有人覺得店員如果好好解釋，相信食客也會配合，「客人聽落去又舒服，就算真係轉枱條氣都順吖」。

（Facebook）