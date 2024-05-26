相愛很難結婚更難！千祈唔好嫁畀呢3類人　懶惰脾氣差仲好自私！

婚姻的本質就是「難」，從交往到結婚，中間不免會經歷許多困難與挑戰，能走到結婚，是相當不容易的，有人也說，婚姻如鞋，合不合腳，只有自己知道。



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生肖鼠男

生肖為鼠的男生，天生機智過人，但這份聰明才智並未完全用在疼愛老婆上，他們習慣在生活瑣事上斤斤計較，精打細算，往往忽視了情感的投入。

鼠男認為事業和朋友似乎總是比家裡的油鹽醬醋茶來得重要，這樣的人，常常讓妻子感到被冷落在家，少了那份應有的溫馨及關懷。

遇到矛盾時，鼠男傾向於逃避，而不是正面解決，讓很多問題越積越深，最後變成夫妻間的定時炸彈，加上鼠男容易在有壓力時展現出急躁的一面，把不如意轉向家庭宣洩，這種行為，無疑讓伴侶感到心累，長久下來，婚姻的和諧和幸福將受到嚴重威脅。

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生肖馬男

生肖為馬的男生，天生熱愛自由，嚮往無拘無束的生活，在婚姻中，這份自由精神有時候會演變成對家庭責任的忽視，他們可能會過於專注自己的興趣和社交活動，而忽略了對伴侶的關心與陪伴。

對馬男而言，一場說走就走的旅行，可能還比陪伴妻子看一場電影還來得更有吸引力，這讓他們的伴侶時常感到孤獨和被遺忘。

生肖馬男的脾氣也如他們的性格一樣，時而溫和，時而狂野，這種性格上的起伏不定，讓伴侶常處於一種不穩定的情感狀態中，難以感受到穩定和安全感，這種行為模式，使他們在伴侶的眼中顯得不夠成熟和負責，長久下來，婚姻的裂縫只會越來越大。

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生肖雞男

生肖屬雞的男生，以細緻入微和追求完美聞名，在婚姻中，這份特質有時候會演變成對伴侶過度挑剔，他們可能會對生活中的小事過於吹毛求疵，例如家裡物品的擺放、飯菜的味道、甚至是伴侶的打扮，都可能成為批評的對象。

在性格上，生肖雞男有時候會顯得固執己見，不願意輕易妥協，在夫妻意見不合時，他們可能更傾向於自己的看法，忽略了溝通和理解的重要性，這種「一根筋」的態度，往往加劇了雙方的矛盾，讓原本可以簡單解決的問題變得更複雜。

生肖雞的男生在婚姻中的寬容與妥協這方面，還需要更多的修練，他們可能會過於關注自己的形象和地位，而忘記給予伴侶應有的尊重和讚揚，這種自我中心的行為，讓伴侶感到自己像被忽略的配角，缺乏了應有的平等。

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