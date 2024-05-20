小滿．二十四節氣｜風水師揭5生肖將有大豐收 屬雞愛情事業兩旺
撰文：中天新聞網
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今天是24節氣中的「小滿」，也是網絡情人節。
國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有5生肖即將迎來人生大豐收。
【懶人包】一個圖輯看清小滿期間5個即將迎來大豐收的生肖（點圖放大閱讀）：
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邱彥龍分析，屬牛者四方來財，好運當頭；生肖龍者想結婚生子會特別容易；屬雞者想換工作可成。
生肖鼠者雖會面臨一些難關，但可藉宗教力量挺過；生肖老虎者，這段期間容易賺到快錢，人氣更旺，都可好好把握。
Top5 ：虎
屬虎的朋友，在這段期間，貴人運和人氣運特強，容易賺到快錢，心靈層面也會提升很快。
但要注意自己的言行，易犯口舌是非，千萬別因為講錯話，把好事給砸了。
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Top4 ：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間容易成為焦點，名氣大漲，海外、遠地、或高等學習、宗教領域對你都有幫助。
這16天情感的難過、開心、憤怒波動會稍微大一些，且要多注意身體，工作上也要小心，用錢更要謹慎。
Top3 ：雞
屬雞的朋友，在這段期間先弱後強，有想換工作的念頭或升職的機會，都有貴人提拔。
人緣運旺，特別容易出名，當然也有小人會很討厭你，但不用擔心太多，因為有無形的磁場在保護你。
多往遠地走或多學習，能遇到好的姻緣或為工作帶來好成績，只要把握好在枱面上發光發熱的機會。
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Top2 ：龍
屬龍的朋友，在這段期間有正、偏財，不論事業或財運都很旺。
感情緣和子女緣也很強，想結婚或想傳宗接代，都是個非常好的時機。
Top1 ：牛
屬牛的朋友，在這段期間行動力超強，正、偏財運強，暗中也有貴人相助，事業財運都很旺，可以說四方來財。
但也有料想不到的花費要支出，所以該節制的也要克制一下，別花過頭了。
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