天文台一度預告或發黑雨　網民湧fb鬧爆這點：高手！　掀正反罵戰

【天文台／天氣消息／黑雨／紅雨】本港周二（5月21日）天氣急劇轉差，早上屯門、離島大嶼山暴雨連連，天文台發出黃色暴雨警告信號。中午過後大雨正逐漸影響港島及九龍，天文台於下午2時50分改發紅色暴雨警告信號，又預告視乎雷雨區發展，評信是否需要發出黑色暴雨警告信號。

不過大批網民、打工仔湧到天文台facebook，留言批評天文台是否只關注港島及九龍區情況，忽略新界情況，「今朝屯門元朗倒水一樣，停晒先嚟紅（雨）！睇嚟得九龍同香港區先有人住！」、「只有港島九龍屬於香港？新界落雨落到水浸都仲係黃雨喎」；有網民則認為如要掛黑雨，應盡早預告，「如果掛黑雨既提早幾小時講，唔好玩弄全港嘅人」。不過，亦有網民讚天文台預報得宜，「做得啱都咁多負評嘅，奇怪」。

天文台之後表示，現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱，根據最新評估，天文台會在下午4時發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。



本港天氣今日急劇轉差。（廖雁雄攝）

根據天文台網頁，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。本港天氣今日急劇轉差，屯門、離島大嶼山今早迎來特大暴雨，新界部份地區錄得超過70毫米雨量，大嶼山南部雨量更超過170毫米，而天文台於早上10時發出黃色暴雨警告信號。

至下午，天文台表示香港南部亦有雷雨帶逐漸靠近，並在下午2時50分改發紅色暴雨警告信號。天文台又說，根據現時情況，是否需要發出黑雨要視乎該雷雨區發展，提醒市民保持警惕，繼續留意天氣變化。

天文台亦在Facebook發帖講述相關預報，但有大批網民、打工仔湧到留言，批評天文台是否只關注港島及九龍區情況，忽略新界情況，「今朝屯門元朗倒水一樣，停晒先嚟紅(雨)！睇嚟得九龍同香港區先有人住！」、「只有港島九龍屬於香港？新界落雨落到水浸都仲係黃雨喎」、「屯門都出太陽冇雨先掛紅雨，高手！」、「你個指標係咪淨係放喺香港區㗎」、「自從上一次，我已經唔再理佢掛乜，根本就係垃圾系統」。

也有網民認為如要掛黑雨，應盡早預告，「如果掛黑雨既提早幾小時講，唔好玩弄全港嘅人」、「又係放學先嚟」。另有網民讚天文台預報得宜，認為按數據決策是正確做法，「做得啱都咁多負評嘅，奇怪」。

天文台之後指，現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱，根據最新評估，天文台會在下午4時發出黃色暴雨警告信號取代紅色暴雨警告信號。