周末有颱風？GFS預測艾雲尼周五生成　強度達這級別逼近日本+路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】天氣轉差，踏入5月尾將有颱風生成？美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，周五可能生成今年第1個颱風「艾雲尼」，之後會移向台灣及日本方向，計劃到日本或台灣旅行就要留意了。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



美國全球預報系統GFS最新預測，星期五（5月24日）菲律賓右邊會有熱帶氣旋生成，之後會慢慢移向台灣及日本方向，屆時結構巨型。（GFS／Windy.com）

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美國全球預報系統GFS最新預測，星期五（5月24日）菲律賓右邊會有熱帶氣旋生成，之後會慢慢移向台灣及日本方向，屆時結構巨型。

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），菲律賓附近同樣會生成熱帶氣旋，之後會移向台灣及日本方向，強度和移動速度與GFS預測相若。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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有經常分享天氣消息的內地博主引述ECMWF數據指，「新一輪的調整之下，又將這個颱風生成降低調整弱了，主要是要從菲內陸而過，雖然後面形成抛物線北上了，也會達到1000 hPa（熱帶低氣壓等級）左右的氣壓值，但也是相當弱」。

他又引述GFS數據指變化情況不大，「雖然也是更加靠近菲沿海了，但預計在5月25日的時候，還是可以達到988 hPa（熱帶風暴級別），這意味著大概率會成為今年的1號颱風艾雲尼」。

他續說，過後是抛物線模式往日本方向發展，「對我國沒有直接性的影響，這就是颱風趨勢的情況，綜合性來看，其實這個1號颱風艾雲尼能不能生成，主要還是看是否更加靠近菲近海，這是最大的決定性因素」。

有內地博主又引述GFS數據指變化情況不大，「雖然也是更加靠近菲沿海了，但預計在5月25日的時候，還是可以達到988 hPa（熱帶風暴級別），這意味著大概率會成為今年的1號颱風艾雲尼」。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。