港鐵MMA！2大叔爆粗打到瞓地影片瘋傳　狂問：影咗未？　後續慘了

【港鐵／MMA】乘搭港鐵應該互諒互讓，但本港網絡下午瘋傳1段影片，見到港鐵車廂有2名阿叔爆粗爭執，其中穿灰衣阿叔抓着穿藍衣阿叔，有人狂爆粗兼重複大叫「影咗未」；藍衣阿叔於是揮動連環拳把灰衣男打到跌在地上，再上前伸腳狂踩「補刀」，灰衣男則看準機會掃腳反擊。2人打鬥期間，其他乘客不斷勸架「唔好打」，最終有男乘客上前分隔2人，藍衣阿叔隨後離開車廂，灰衣男則疑似受傷，多次想站起都再跌倒。

影片引來網民熱議，認為應互相禮讓，不要訴諸暴力，「放工時間大家將就下」；亦有網民形容「阿叔打交勁過啲後生仔」。



本港網絡下午瘋傳1段影片，見到港鐵車廂有2名阿叔爆粗爭執。（影片截圖）

有港男周二（5月21日）下午在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布該段長31秒的「港鐵阿叔MMA」影片，稱事發下午5時25分，影片見到港鐵車廂內站滿乘客，當中站在近門口位置中間扶手柱的藍衣阿叔，邊有激烈動作邊爆粗「X你老X臭X」、「你郁我吖嘛！」；灰衣阿叔則抓着藍衣阿叔，疑似問「影咗喇，影咗未，睇下囉，大家都睇下，你影咗未」。

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車門這時打開，藍衣阿叔大力甩開灰衣阿叔後，步往門口想離開，但灰衣阿叔追上再抓住對方，藍衣阿叔於是揮動連環拳，把灰衣男打到跌在地上。灰衣男倒地後，藍衣男再邊爆粗「X你老X臭X」邊伸腳狂踩「補刀」，然而灰衣男看準機會掃腳反擊，藍衣男站不穩向後跌倒。

2人打鬥期間，其他乘客不斷勸架「唔好打」，最終有男乘客上前分隔2人。藍衣阿叔隨後離開車廂，灰衣男則疑似受傷，多次想站起都再跌倒。

灰衣男疑似受傷，多次想站起都再跌倒。（影片截圖）

影片引來網民熱議，認為應互相禮讓，不要訴諸暴力，「放工時間大家將就下」、「大家都躁爆」、「香港多咗人喜歡用武力解決問題」、「點解好似以前無咁多成日發生呢啲事㗎」，亦有網民形容「阿叔打交勁過啲後生仔」。