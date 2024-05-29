小紅書女搭巴士去機場　斥車長以為無畀錢吼叫付錢　網民話有疑點

巴士車長的職責除了安全駕駛外，還要監察乘客是否付足車資。有小紅書女用戶發文「伸冤」，稱日前在港島乘搭機場巴士前往機場，上車時懷疑動作太快，車長沒有留意到她已經付了車資，形容對方吼叫要求她付錢。樓主立即提供付費記錄證清白，不滿呻「真的冤枉啊」。網民紛紛批評車長態度差，勸樓主「要投訴」、「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」；但亦有人認為暫時只是樓主一面之辭，又指通常拍卡會有「嘟」一聲，「（當時）没有嘟一聲嗎？」，故質疑事件真偽。



樓主聲稱遭車長誤會以為她沒有支付車資，對方甚至當場吼叫，但網民質疑事件真偽。示意圖。（資料圖片）

樓主在小紅書表示，自己在香港一間大學讀書，本月15日上午約11時在港島登上機場巴士，打算前往機場，並用Apple Pay內的八達通支付車資，「不知道是我（樓主）動作太敏捷還是什麼，司機師傅沒看清」，車長駕駛5分鐘後一直狂敲刷卡機，繼而「吼我（樓主）付錢」，樓主確認數次，才知道對方是叫她支付車資。

樓主形容當刻感到尷尬，趁巴士靠站停車時，向車長展示付費記錄，苦笑表示「下次刷卡我（樓主）一定要慢悠悠地讓司機師傅看清」，網民批評涉事司機「霸道」、「真的超過兇惡」、「態度很爛」，但亦有網民認為「無圖無片無真相」，更有人質疑拍卡時會有「嘟」一聲，車長無可能留意不到，懷疑是否有人杜撰事件。

（小紅書）