被指等上巴士無遞手　女子與車長爆口角互罵垃圾　網民反應大逆轉

巴士準備「埋站」，不少人都習慣遞一遞手示意要上車，但最近社交平台有網民上傳影片，批評1名巴士車長因為她沒有「伸到隻手出晒嚟」，因而沒有開車門。舉機拍攝的女子站在駕駛座旁與車長口角，雙方更互罵「垃圾」。影片在網上傳開後，大批網民卻反轟女子無理取鬧， 「呢次撐巴士佬」、「鍾意站站停妳搭地鐵吖嘛，妳唔揮手截車邊個知妳等呢班車？巴士站都唔係得一條線嘅車啦」。



有網民上傳影片，批評1名巴士車長因為她沒有「伸到隻手出晒嚟」，而沒有開車門，她後來上車後與車長口角。（示意圖 / 資料圖片）

該名網民在facebook群組「突發馬路車cam大全」發文，表示她日前在巴士站等車，已站在對應巴士線的位置上，並一直有伸手，不料巴士車長仍沒有打開上客的車門。她後來上車後與相關車長口角，帖文表示「而家先知等巴士要伸到隻手出晒嚟，直一直先可以」，又批評巴士到站後，只會開車讓乘客下車，卻不會開門讓排隊者上車。

樓主上傳1段影片，顯示女子拍下與車長爭執的過程，她先直斥「巴士站等車唔開門，就話唔遞手所以就唔開門，啱唔啱啊？」，車長回應道「可以咁講」，而女子聽後反駁，「咁唔使喺巴士站啦，遞手就可以截車㗎啦巴士，你咁搞笑嘅你」，此時車長無意繼續爭吵下去，說了1句「垃圾」，乘客就立即反擊「你咪垃圾囉，話我垃圾」，影片就此結束。

帖文一出，隨即引來網民激辯，不少人反批片中女子無理取鬧，「小學都已經知搭車遞手示意啦」、「搭嗰幾蚊車唔好扮X晒嘢啦」、「其實巴士行駛途中，妳不斷言語上騷擾司機去揸車，算唔算影響道路駕駛者、道路使用者、行人安全啊？」、「其實遞一遞手都唔係用妳好多時間啫」。「如果妳本身係巴士上面嘅乘客，架巴士每個站有人冇人都埋一埋站、停一停、開一開門，妳又會有咩感受呢？妳以為妳搭緊地鐵啊」

不過，也有部份網民認同女子的觀點，認為只要站在正確的巴士站候車線上，車長便應停車上客，「巴士站有人企喺度等車就一定要開門，我好少見到人喺巴士站遞手上車」、「點解搭巴士一定要揮手」。

根據《公共巴士服務規例》，巴士車長須在每個顯示所有巴士均應在該處停車的巴士站停車，而在沒有顯示所有巴士均應停車的巴士站，如乘客提出要求，車長須在巴士站停車以放下乘客；如巴士尚未滿載，當有擬成為乘客的人示意時，須在該巴士站停車以接載該人。換言之，除了必需停車的巴士站，要在其他車站下車的乘客需提出要求（撳鐘），而需要登車的乘客亦要示意（例如揮手）。