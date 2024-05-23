電騙新招！扮淘寶官方咁講　港女秒被轉走全部存款　cut卡都無用

【淘寶／電話騙案】騙案手法層出不窮，必須小心。有港女於淘寶購物，使用淘寶官方集運公司送貨，但其中1件貨遲遲未收到，之後收到電話指「你有一件貨寄失咗」，保險公司要賠償給她，港女不虞有詐提供戶口號碼收款，並簽署文件。然而電話剛收線，她就發現戶口存款不斷被人提走，驚覺「中招」，報警求助，「但是都不夠快，那戶口的錢都被轉走了。查到係大陸戶口攞走啲錢」。

事件引來網民熱議，不少人感到驚訝，「謝謝分享！無諗過1個戶口號碼就轉晒錢，仲要係轉去大陸戶口」、「簽名前，幾時都要睇清楚係咩」。也有網民提醒，「所有付款、退款都是經淘寶平台處理，私下處理不需要淘寶，但要承受被騙的風險」。



騙案手法層出不窮，必須小心。（示意圖／gettyimages）

有港男於Facebook群組「淘寶集運share／苦主／推介分享群」發文表示，其朋友老婆（下稱事主）近日於淘寶網購遇到騙案。事主於淘寶買了3件貨，用淘寶官方集運公司運送，其中2件已經收到，但餘下1件貨遲遲未收到，「查嘅時候亦都見到件貨，到咗集運的倉」。

至周一（5月20日）晚上8時許，事主收到電話指「你有一件貨寄失咗，搵唔返」，保險公司需要賠償給她，要求她提供戶口號碼及簽文件。事主信以為真，提供1個戶口號碼作收款用途，並透過智能電話簽署1份由二維碼引領的文件，「現在銀行有什麼賬目過戶，都馬上會有短信通知」。

事主近日於淘寶網購遇到騙案。（淘寶網頁截圖）

不過事主電話收線不久，就看到戶口不斷地被人提取金額的短訊，一共十多單，這才驚覺「中招」，即時報警求助，在警察指示下打電話到卡中心暫停戶口，然而已經太遲，「都不夠快，那戶口的錢都被轉走了」。事主之後到深圳向公安報警，「睇下追唔追得返，因為對方係大陸戶口，查到係大陸戶口攞走佢啲錢」。

樓主最後呼籲其他網民警惕，「如果淘寶卡住你一件貨，話會賠保險金畀你哋，切記唔好相信啊」。

事主看到戶口不斷地被人提取金額的短訊，這才驚覺「中招」，即時報警求助，但為時已晚。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，不少人感到驚訝，「謝謝分享！無諗過1個戶口號碼就轉晒錢，仲要係轉去大陸戶口。以前匯錢上去好麻煩，而家可以咁易」、「簽名前，幾時都要睇清楚係咩」。

也有網民提醒，「所有付款、退款都是經淘寶平台處理，私下處理不需要淘寶，但要承受被騙的風險」、「淘寶己經多次講過這類騙案，多啲留意淘寶提醒喇」、「有咩事直接淘寶上搵賣家，這是最有保障的！」。亦有網民認為，「淘寶有責任防止商家發假包或空包嚟達到行騙目的，大概1年多前我已經投訴過，但似乎冇改善過」。