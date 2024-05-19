後生仔感冒坐港鐵關愛座　遭老翁逼讓座　機智乘客1招KO獲激讚

港鐵關愛座讓座問題常惹爭議。有港男於網上發文表示，他日前乘搭港鐵時，由於工作疫累及有輕微感冒，於是坐在關愛座休息，詎料1名老翁用手指着他要求起身；即使有其他人讓座，老翁卻指定要坐其位置，最終幸好有1對年輕夫婦用絕招幫他解圍，成功「KO」老翁，令樓主相當感動。

事件引來網民熱議，紛紛批評老翁離譜，「又係用野蠻迫人就範嘅老人」、「關愛座冇話一定要讓畀老人坐」、「極度贊成取消關愛座，讓座係出於真心而非威迫」。



港鐵關愛座讓座問題常惹爭議。（資料圖片）

該港男上周四（5月16日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文講述事件，直言「我其實覺得有必要取消關愛座」。他憶述，當晚乘坐港鐵由中環到北角路程中，由於工作疲累加上有「少少感冒」，遂坐在關愛座休息，但1名老翁站在其前方，用手指着他要求起身，「面前呢個正義魔人，手指係都要我起身。但其實已經有人主動讓座畀佢坐，但佢偏唔坐，係都要我起身讓畀佢」。

樓主指，他由於工作疲累加上有「少少感冒」，坐在關愛座休息，但1名老翁站在其前方，用手指着他要求起身。（Facebook群組「將軍澳主場」）

樓主相當無奈，幸好這時有2名年輕夫婦「站喺我呢邊角度諗，同送我到北角站」，以及有部份乘客關心，才順利解圍，「呢度我想衷心多謝兩位年輕夫婦，同其他乘客嘅關心，謝謝」。

樓主又說，事件令他相當感動，「呢件事其實令我最大嘅體會，並唔係面前嘅人有幾討厭橫蠻無理，而係當發生不合情理事件上，周圍唔識得嘅人，仍然會企出嚟為你發聲甚至去保護你關心你，最令我值得感動」。

網民看過帖文紛紛批評老翁離譜、無理。（Facebook群組「將軍澳主場」）

網民看過帖文紛紛批評老翁離譜、無理，「又係用野蠻迫人就範嘅老人」、「關愛座冇話一定要讓畀老人坐」、「身體係自己，人哋係唔會知你嘅情況，覺得有需要就坐低。根本沒需要同第二個人交代，況且大家都係畀咗車費，讓座係出於人情」、「叫佢搭的士咪得」、「極度贊成取消關愛座，讓座係出於真心而非威迫」。也有人讚揚其他乘客舉動，「感受到世間仲有講道理、明事非的市民，人間有情」。

另有不少人分享類似經歷，「我試過有咗5個月坐咗關愛坐，見到老人家畀返佢哋坐，佢坐咗都要話我咁後生坐關愛坐」、「我都試過隻腳有傷企唔耐要坐批鬥座，有個大媽指定要我讓個阿婆。我要好大聲同全車宣布我隻腳有事先有得坐。唔係每種disability都睇得到，可唔可以唔好assume後生少少就一定冇需要」。