23歲工程師嫖妓$800「澳洲美女」超滿意　驚揭真身竟是「他」嚇傻

人不可以貌相！台灣1名23歲工程師在1處民宅嫖妓，與「外貌美艷」、自稱來自澳洲的「高䠷櫃姐」進行全套性交易，價格3,000新台幣（約800港元），事後感到相當滿意。然而他們遇上警方掃黃，警察一查護照，發現「高䠷櫃姐」原來是「男性」，工程師當場嚇到崩潰，連便當都吃不下。



台灣1名23歲工程師在1處民宅嫖妓，與「外貌美艷」、自稱來自澳洲的「高挑櫃姐」進行全套性交易，事後才知對方是「男性」。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，台中市警方接獲舉報，東區1處民宅經常有陌生男子進出，又不時傳出女性呻吟聲，懷疑有人作出不法行為。警方調查發現該民宅出入人士確實複雜，5月23日下午到現場埋伏，即場查獲剛完成性交易步出民宅、任職工程師的23歲陳姓男子。

陳男承認剛以1次3,000新台幣（約800港元）價格，與自稱來自澳洲的「高䠷櫃姐」進行全套性交易。警方於是上樓搗破淫窟，進門看到該「外籍女子」綁着馬尾坐在床上，外形豔麗身材豐滿，正從容吃餅乾。警方檢查其護照，驚訝發現「她」其實已32歲，來自泰國，護照標註為「男性」。

「女子」解釋，她已接受變性手術，從男性變成女性，但因為泰國護照不會更改性別，故護照仍標註「男性」。陳男原本對「女子」全套服務相當滿意，惟得悉真相後抿緊嘴唇不發一語，後來才崩潰說因為當時房間光線昏暗，他只知對方是「艷麗女性」，若非警方查核護照，根本不知道竟是「男性」。

警方把2人帶到派出所。由於該名「泰國女子」持觀光簽證入境，警方依《入出國及移民法》移請內政部移民署台中專勤隊收容，辦理遣送事宜。另2人從事性交易違反社會秩序維護法，警方報請裁處，並會進一步追查。