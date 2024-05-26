驚！豐滿女穿連身長裙踩單車　下秒「衣撕兩半」裸露　後續更尷尬

踩單車穿長裙要小心！內地微博瘋傳1段影片，見到1名穿連身長裙女生在馬路上踩單車時，擺動的長裙突然卡入後車輪，連身裙隨即被開半撕毀，女生當場變成半裸，上身全露光，嚇得後方車輛司機驚呼連連。女生之後邊用手遮掩，邊把單車連卡着的長裙一同拉到路邊，相當狼狽。

影片引來網民熱議，「以後都不敢再穿裙踩單車啦」。不過也有大批網民錯重點，關注女生覆蓋全身的紋身和豐滿身材，「紋身就跟穿着衣服一樣」、「竟然這麼猛！」。



內地微博瘋傳1段影片，1名穿連身長裙女生在馬路上踩單車時，長裙突然卡入後車輪，連身裙隨即被開半撕毀，女生當場變成半裸。（影片截圖）

事發5月21日下午5時許，從微博流傳長40秒「車CAM（行車記錄器）」影片見到，穿彩色連身裙的女生，正騎單車在馬路行駛，裙擺隨風往後輪方向飄揚，其腳踏幅度之大看來略顯費力。

然而尷尬意外發生了，由於裙擺太長卡入後輪，加上女生腳踏和單車衝力，女生身上連身裙隨即開半撕毀掉到臀部位置，上身胸部露出，覆蓋全身的紋身也被看光。

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面對突如其來情況，女生急忙停車想扯出長裙，但裙擺卡得太緊無法拉出，後方車輛司機則驚呼連連。女生之後只能無奈地半裸着上身，邊用手遮掩，邊把單車連卡着的長裙一同拉到路邊，相當狼狽，其間更露出尷尬笑容。

影片引來網民熱議，提醒穿長裙踩單車要小心。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「以後都不敢再穿裙踩單車啦」、「穿長裙騎單車一定要小心，一不小心就衣衫盡褪了……」。不過也有大批網民錯重點，關注女生覆蓋全身的紋身及豐滿身材，「紋身就跟穿着衣服一樣」、「竟然這麼猛！」。