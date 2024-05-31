靈堂跳艷舞！長腿辣妹喪禮扭腰又擺臀　孫笑：阿公看到恐怕爬起來

面對至親離世，當然會感到悲傷痛苦，但送別先人的喪禮不一定是愁雲慘霧。台灣日前就有男生分享阿公離世辦喪禮時，家人竟邀請長腿辣妹到靈堂大跳艷舞，數名辣妹在阿公的遺照前不斷扭腰擺臀，畫面與平日傷感莊嚴的喪禮大相逕庭，笑言「阿公會不會看到爬起來」。樓主又分享除了跳艷舞，法師在唸往生咒時，他的母親和外祖母竟然放屁兼打嗝，自嘲「真的怕阿公不知道我們過得很好」。



片段引來網民熱議，有人受此啟發稱「我死的時候，記得幫我請一坨185腹肌體育生」、「我的話，想要還在世時請一堆猛男來」，亦有留言笑稱「阿公：『為什麼我生前不請來跳給我看』」。



有台灣男生分享去年為阿公辦喪禮時，家人邀請長腿辣妹到靈堂大跳艷舞畫面。（「threads＠sbf.129」影片截圖）

台灣媒體報道，當地有男生在社交平台 threads 帳號「sbf.129」上傳2條短片，指「關於去年阿公過世，我們家真的很特別，至少我是第1次看到」。畫面所見，他們一家正為離世的阿公舉辦喪禮，不過卻有3位穿著性感香艷，身材火辣的長腿女生隨着音樂開始，從靈堂外開始跳艷舞，她們之後走進靈堂，更對着阿公遺照扭腰擺臀，樓主不禁打趣說道「阿公會不會看到爬起來」。他又分享家人在喪禮上的表現，指法師在唸往生咒時，他的母親居然放屁，阿嬤則飽到打嗝，笑稱「真的怕阿公不知道我們過得很好」。

隨著音樂開始，身材火辣的長腿女生從靈堂外開始跳舞。（「threads＠sbf.129」影片截圖）

片段曝光後引來網民熱議，有不少人紛紛表示未來要仿效，「咁前衛得唔得㗎」、「我死的時候，記得幫我請一坨185腹肌體育生」、「我要韓繞+韓國猛男歐巴們，然後燈光要暗暗的+紅色閃現燈光」、「我的話，想要還在世時請一堆猛男來」，帖文甚至引來當時舞者之一留言，「我是其中一個舞者，希望阿公有開心」。

亦有網民指出現場畫面「太刺激」，「所有儀式都是給活着的人看」、「當初應該先叫去醫院跳？行孝要及時」、「我爸你舅舅看得很認真」、「阿公：『為什麼我生前不請來跳給我看』」、「阿公爬起來表示：『哇這麼多美女，我不想走啦！』」。

有網民貼出為長輩辦喪禮時，家人請舞者以及樂隊演奏片段，指出「葬禮跳舞以前就有了」。（「threads＠ying26___」影片截圖）

不過有人就指出「其實在葬禮跳舞以前就有了」，甚至有女生貼出為阿嬤辦喪禮時，家人請舞者跳舞以及樂隊演奏的片段。「葬禮跳舞」其實是由於華人傳統重視孝道，家中長輩過世時，喪禮辦的越盛大越隆重，則表示更孝順。若然長輩是以喜喪的形式過世，代表是喜事，所以會在更開心的氛圍下舉辦；吸引越多人參加喪禮，台下的看客越多，說明死者在當地的聲望越高。

而喪事舞蹈沿於中國少數民族原始宗教信仰和古老喪葬習俗，如對年長和輩份較高的長者，喪禮隆重並有大型的喪事舞蹈，主要為了頌揚亡者的生平業績，抒發親友對他的悼念之情、勸慰親屬，減輕他們的哀痛、以及為死者祈福，超度亡魂等等，這種活動往往會連續數日舉行，以示對死者及其家屬的尊重。

（綜合）