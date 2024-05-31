被男友讚漂亮竟變分手！女生反問1句出事　後續錯上錯同居變搬走

情侶之間，還是不要太坦白較好？台灣有女生在網上發文，訴說跟同居男友因1句讚美說話而觸發分手的經歷。女生指當天跟男友外出玩了一整天，雖然感到疲倦，但由於想吃得健康，所以堅持回家親自煮食，其間男友突然大讚素顏的她「今天看起來很漂亮」，女生滿心歡喜，撒嬌地反問對方以往是否不漂亮？原以為男友會否認，豈料對方竟稱「對」；女生憤而追問以前讚她漂亮是否都在說謊，男竟竟說那些確是違心話。女生其後愈想愈生氣，惟男友還加打火說早叫她買東西回來吃就好，氣得她叫男友別!吃她煮的食物，結果對方真的出去買外賣。2人整晚愈做愈錯，結果爆發爭吵，女生「勒令」男友立即搬走，而男友果然收拾個人物件離開。



帖文引來網民紛紛討論，「你的男友是粗線條讀不懂空氣，還是故意氣你想分手啊？」、「正常人都不會回答自己的另一半說你很醜吧，至少我沒遇過這麼白目的人，這明擺就是找架吵」；不過，有人認為女生也責任，「自己喜歡問怪問題、又要別人按你心裡想的做」。



發生爭執後，男友獨自出去買外賣，樓主入房暗哭，致電3次和發送訊息，但都不獲男友回應。（Dcard討論區圖片）

樓主在Dcard討論區以「因為男友稱讚我漂亮鬧到要分手」為題發文，指男友搬來跟她居住，2人關係時好時壞，男友以往試過在人多的地方對她摸胸摸臀，樓主拒絕時，男友卻稱不介意有人看到；但當樓主想擁抱男友，對方就以有人看到為藉口將她推開。

樓主和男友計劃了數天活動，首天玩完後雖然感到疲累，但樓主感到很開心，由於想吃得健康，所以回到家仍堅持煮晚餐給男友吃，即使對方不陪同買餸都不介意。當樓主處理食材時，男友突說「我覺得你今天看起來很漂亮」，樓主既開心又害羞，烹調期間詢問「那以前不漂亮嗎？」。豈料男友稱「對」，讓樓主大感驚訝，再問「所以你之前說我漂亮都是在說謊嗎？」，男友竟真的承認「對，我在說謊」。

樓主和男友關係時好時壞。（示意圖/Getty Images）

樓主強忍怒氣煮完食物，也有為男友盛了一碗，然後坐到旁邊認真問，「所以你真的認真那樣覺得嗎？」，男友反批評樓主愛發問和愛生氣，自己只是誠實說出感受。樓主氣到叫男友不要吃她煮的食物，稱會全部倒掉；男友不但無所謂，反稱會獨自出去買外賣，隨後真的外出，決絕態度令樓主傷心得入房暗哭，其後向男友致電3次和發送訊息，但都不獲回應。

男友其後手持外賣回家，樓主氣得把剛才煮好的食物統統倒掉，繼而入房猛哭。男友其後進房與樓主爆發口角，表明不喜歡她反問無聊問題，質問為什麼不能接受稱讚道謝就好，更聲稱他剛才出去沒有攜帶手機，所以不知她曾來電。

樓主和男友之間愈做愈錯，結果弄至分手。（示意圖/Getty Images）

樓主當刻「真的覺得好累，頭又好痛」，「勒令」男友翌日離開，男友反指以後不會回來。雙方愈吵愈激烈，樓主怒斥男友立即離開，男友果然收拾好個人物品便走，臨走前一直責怪樓主，「為什麼好好的開心一起吃飯要搞成這樣」、「問那種問題很煩」、「要亂問又不接受亂答」，然後便真的離去。

多名網民紛紛留言「為什麼他講實話你就不開心，那就不代表你本來已經有預設的答案，只要他不是回答你心裡的答案，你就會生氣啊」、「男友硬要在外面摸你超噁，這種早點分了也好 」、「要是我就會回他『真的喔，我也覺得你長得不好看，這樣想想我們還挺配的』」。

（Dcard討論區）