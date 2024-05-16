男友家變成「垃圾屋」！雜物堆成山兼遍地蟲屍　崩潰求助：點解決

在家中囤積雜物不但浪費空間，還可能衍生蟲害。日前有網民發帖稱男友母親在家中收藏大堆雜物，屋內寸步難行，「500幾600呎嘅屋變到得返50呎嘅走廊」，且還遍地蟲屍，每次登門必會被昆蟲所咬。男友無法忍受故已搬走數年，2周前回家卻發現家中情況依舊，於是向網民求助。有網民建議樓主尋求專業協助或關愛隊幫忙，「搵關愛隊」、「使啲錢搵清潔公司全部掉晒佢」，但有人就覺得囤積雜物的心態才是根源，「轉個頭其實又會再重蹈覆轍」、「搵社工同戶主傾下啦」。



有網民發帖稱男友母親在家中收藏大堆雜物，還受蟲害影響。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

該名女生在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖尋求網民意見，以解決男友母親在家中囤積雜物的問題。她表示男友家人在屋中放置了大量雜物，還受蟲害影響，「成間屋又多雜物多蟲屍，仲要唔知係咪蚤，上親去一定畀嘢咬」。數年前男友因無法忍受家中情況而遷出，沒想到數年來情況未曾改善。

樓主指，過去也曾試過清理雜物，但收效甚微，因為男友母親會將雜物再次撿回家中，「佢屋企人掉幾多就執返幾個返嚟」。而屋內的走廊、廁所、房間也同樣堆滿雜物，「500幾600呎嘅屋變到得返50呎嘅走廊（可以行）」。

從照片可見，大門無法完全打開，屋中雜物放到如牆身差不多高度，且已填滿了大半個廳，中間僅留下1條狹窄的通道供人走過。雜物中有大量膠箱、膠袋、膠樽，而靠窗的牆也被雜物圍住，只有半個窗露出來，實難想像平日該如何開關窗戶。

樓主表示，現時男友家中出現經濟問題，急需大筆資金周轉，但就算想出售單位也無從入手，「但層樓而家咁樣根本冇人想要」。因此樓主決定發帖問網民「到底點可以解決到呢啲囤積問題？」及「有咩執屋公司可以幫到」。

不少網民看完照片都大呼震驚，直言是「垃圾屋」，「儲埋咁多垃圾」、「睇到都頭痕」；也有人覺得下決心清理應能處理得來，「囤得嚟都算整齊」、「都仲有位睇到電視」、「未去到災難級仲有救」。有網民建議樓主尋求專業協助或關愛隊幫忙，「使啲錢搵清潔公司全部掉晒佢，清完執一執間屋，應該賣得出」、「重點要睇嗰個人肯唔肯執，但有蟲真係最好搵清潔公司，有蟲有蝨基本上都最好清哂雜物佢」、「搵當區綜合家庭服務中心，再轉介囤積服務，不過前提要囤積個家人有動機處理」、「搵關愛隊」。

但是，有網民就認為囤積雜物的心態才是根源，擔心就算執屋也成效不大，只會故態復萌，「清咗之後，我相信個戶主，轉個頭其實又會再重蹈覆轍」、「屋企人可能要睇醫生」、「搵社工同戶主傾下啦」。

（Facebook）