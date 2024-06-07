14歲女游繩翻牆離宿舍　到賓館疑遭2男性侵　檢另1男體液內情更狂

河南發生懷疑性侵兒童案。1名14歲初中女生偶然認識了2名年約20歲的陌生男子，女童凌晨時份游繩翻牆離開學校宿舍，到賓館與2男會合，其間懷疑遭到性侵。事件被揭發後，當地警方立即介入調查，卻發現疑點重重，女童一時聲稱自願發生關係，一時卻稱遭到性侵，而現場更發現多1名男子的分泌物，其後證實屬駕車接應眾人的男司機。案件隨後揭發更多內情，女童疑遭校園欺凌，且曾與其他人發生性行為，令案件有許多謎團未解。目前2名涉案男子暫時獲釋，有待警方進一步調查。



女童利用麻繩離開學校宿舍，再到賓館與2名涉案男子會合。（網上圖片）

受害女童14歲，父親因貧窮和口齒不清，成年後花錢與1名貴州女子結婚，母親生下3名女兒後離家，當時女童仍不足1歲，因祖父年紀老邁，父親亦要外出打工，其姓張姑媽雖然已經出嫁，但仍願意照顧女童，並帶她一同前往天津打工，雙方情同母女。女童6歲時返回駐馬店市新蔡縣老家，小學畢業後前往私立中學讀書，而且入住學校宿舍。

惟女童無心向學，1年後改往老家鎮上讀書，且繼續住在學校宿舍，該處樓高4層，女童住在3樓。每當學生晚上就寢後，1樓鐵閘就會上鎖，防止學生擅自進出。女童不時上載自拍照片至社交媒體，且有700多名粉絲，又與鎮上輟學打工的女生結成好友，經常一起外出消遣，即使姑媽規定門禁，或者不斷致電催促，但女童仍會瞞騙長輩外出玩耍。

去年開學後，女童的手機被學校沒收，她一度鬧情緒提出退學，姑媽曾帶着她到其阜陽打工的工廠，一直住到農曆新年前。女童後來再回到鎮上讀書，其間卻被同學欺凌，包括在寢室內被女同學包圍掌摑。

女童到賓館與2名年約20歲男子會合，其間疑遭性侵。（網上圖片）

今年農曆新年前，女童與同性朋友在縣城廣場認識2名分別姓史和姓張、年約20歲的男子，然後互相加了微信，自此一直透過微信聊天。受害女童曾向史男表示，自己在學校經常受到欺負，無人可以幫手解決，史男聲稱可以助她擺平事件，更提到帶同她出去消遣和認識其他人，保證以後無人敢欺負她。

到了3月10日，2男再次試圖約女童出去，但宿舍晚上鎖了門，她要游繩外出，要求對方提供長繩。到了翌日（11日）晚上，女童在學校門口從2男手中接過長約6米的麻繩，至3月12日凌晨，女童與另1名同受欺負的13歲同班女同學出逃，2女用繩從2樓吊到1樓位置，隨後翻牆登上接應的車輛，前往距離學校大約8公里的賓館。

史男和張男長期租下賓館4樓的房間，月租350人民幣（約380元），之後一行人去附近酒吧飲酒，隨後再度返回賓館。同行女同學受到酒精影響而身體不適，其間張男和史男懷疑和女童發生關係，隨後將她們送回學校，但有同學向學校舉報她們晚上翻牆外出。

由於擔心姪女學習進度，姑媽每周都會聯絡班主任，當日早上臨去工廠上班前，姑媽詢問班主任姪女最近表現，其後獲知她擅自離開宿舍。姑媽立即辭工和盡快趕往學校了解，女童聲稱於3月11日晚上和該名13歲同班女同學被4名同學叫到女廁，女童除了被迫跪下之外，更遭其中2人用腳踹臉和打耳光，而女同學亦被欺凌，餘下2人則拍下施暴過程，女童和女同學翻牆外去是為了散心，班主任建議姑媽報警。

案件最初被定性為「聚眾淫亂」，最終被列作「引誘未成年人聚眾淫亂」。（網上圖片）

據了解，女童向鎮上派出所報稱，在賓館自願跟史男和張男發生關係，當地警方翻查學校閉路電視，並帶同雙方家長前往涉事賓館，有人表明願意賠償，想藉此避過刑責。警方翌日再錄取口供，女童卻否認自願發生關係，稱沒有想會被性侵，形容當時「用腳踹過…沒有呼救…我能喊誰，喊有用嗎？」，她稱最初錄口供時仍感害怕，所以才謊稱自願。

警方翻查眾人的微信對話紀錄，涉案男子其中1人體型很胖，另1人身高1.8米多，與只有1.48米高的女童相比，體格明顯相差很遠。據悉事發時2男戴了避孕套，張男更提前服用壯陽藥物。另1個疑點是警方從現場發現另1名男子的分泌物，證實屬於駕駛接應車輛的男司機，對方承認和女童發生關係，但女童堅決否認。

另外，女童更向警方透露，去年12月曾與數名男女同學包車消遣，曾與大她2歲的男同學性交，「開始沒同意，後來同意了」，對方沒有做足安全措。姑媽當時以為姪女失蹤而曾報警，從來不知道姪女與人性交。

女童稱最初錄口供時仍感害怕，所以才謊稱自願跟2男發生性行為。示意圖。（Gettyimages）

到了3月15日，新蔡縣公安局刑警大隊通知姑媽，指案件定性為聚眾淫亂，交由駐馬店市新蔡縣公安局治安警察大隊跟進，張男和史男需接受調查，但姑媽認為姪女是未成年人士，未必屬於聚眾淫亂，繼而向當地媒體求助。女童更向記者聲稱，在學校門口買食物「偶然遇到」史男和張男，3月11日晚上收到對方麻繩，自己當晚被同班同學威脅才離開學校宿舍。

事後學校勸喻女童退學，而警方把案件改列「引誘未成年人聚眾淫亂」，當地警方2度向縣檢察院申請拘捕，但均被駁回，理由是「事實不清，證據不足」，史男和張男在羈押期滿後獲釋。警方隨後向駐馬店市檢察院提請複核，到了本年5月23日，負責案件的新蔡縣檢察院向當地媒體表示，需要警方查清部份案情，才能決定是否拘捕和檢控。

此外，警方調查女童被霸凌一事，涉案2名女生分別大約14歲和未滿14歲，前者被處以行政拘留，但尚未執行；後者不執行處罰，但家屬可以追究民事責任，涉事學校就事件向女童和該名13歲女學生的家長公開道歉。

（紅星新聞）