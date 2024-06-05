萌！帶海豹公仔去水族館打卡　遇「本尊」瞇眼緊盯　網民激讚可愛

這樣的互動也太有愛了！日本有網民近日帶同海豹玩偶到水族館參觀，因聽聞內裏海豹對人類友好，亦會主動與人互動，所以便拿出海豹玩偶，打算看看牠們反應，不料真的成功吸引1隻海豹注意，牠游上前並看着玻璃窗前的「自己」，瞇眼表情更是非常有趣。樓主拍下難得一刻的照片，然後分享到社交平台，旋即引來大批網民激讚可愛，並為海豹加上內心讀白：「這隻有給我繳版權費嗎？」



日本有網民帶海豹玩偶到水族館參觀，吸引1隻海豹上前瞇眼查看，照片萌爆全網。（「X＠GacchiRika」圖片）

日本有民眾是忠實的海豹愛好者，平日不時會到水族館拍攝海豹各種可愛畫面，他日前在X帳號「GacchiRika」上傳3張照片，分享他前往神奈川縣箱根園水族館參觀時，因為聽聞內裏的海豹們對人類非常友好，亦喜歡和人類互動，出於好奇所以拿出海豹玩偶，打算看看海豹反應，未料真的成功吸引1隻海豹的注意，讓他很是驚喜。

從相片可見，樓主當時將白色海豹玩偶放在玻璃窗前，水槽內1隻海豹好奇游上前，牠似乎對這個玩偶很感興趣，瞇眼看着「翻版」的自己，露出超有趣的表情，甚至還望向樓主鏡頭，終令樓主成功為海豹玩偶和「本尊」拍下合照。

海豹萌爆的模樣獲網民大讚可愛，「眼神充滿懷疑的海豹真的非常可愛」，又笑稱「（海豹）有近視或老花？」、「海豹：『這隻有給我繳版權費嗎？』」、「比自己可愛的都是敵人（瞇眼）」、「海豹：『看起來像是我認識的海豹』」。樓主之後再上傳海豹和工作人員玩樂片段，吸引不少網民留言關注。

（X／Twitter）