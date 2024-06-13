殺妻！出獄夫驚悉妻被包養　怒揮關刀插嘴塞銅錢殺人　外母求判死

以極其凶殘的手段殺妻，他竟想推翻口供？台灣28歲男子徐旻誼於2019年入獄服刑，假釋後查看21歲妻子手機，發現自己刑期間，妻子遭其他男子包養。徐旻誼怒極問罪，其間揮舞23厘米長的關刀模型毆妻，更把關刀直插妻子口中，繼而再塞入拜祭用的銅錢，最終導致妻子死亡。徐男因殺人罪成，一審被判無期徒刑；日前更一審時他否認殺人，僅承認傷害致死罪。外母怒批徐男說謊，加上案發至今從未道歉或賠償，因此請求法庭判徐男死刑。



台灣男子徐旻誼殺妻後被捕，其後被控「家暴殺人罪」，一審被判無期徒刑、褫奪公權終身，控方與徐男皆不服判決，雙方各提上訴。（網上圖片）

殺妻的28歲男子徐旻誼原在台灣桃園任職酒店經紀，2017年跟同樣做酒店工作、的姓曾妻子交往，其後「奉子成婚」。惟徐男於2019年因犯罪被判入獄，至2021年6月獲准假釋，返家與妻兒及外母同住。

至2021年7月10日，徐男在家中查看21歲妻子的手機時，發現她與其他男性的親密照，追問下曾女承認在徐男坐監期間被包養。徐男驚悉「戴綠帽」後大怒，與妻子發生爭執，2人發生爭執，雙方發生肢體衝突。

控方指徐男當時將曾女壓在客廳地上痛毆，以長約23厘米的金屬製關刀模型及除塵紙滾筒痛擊曾女胸部，其後再將關刀插入其嘴裏，又以祭拜用銅錢塞嘴，導致曾女當場窒息死亡。

徐男辯稱因妻子服用毒品咖啡後抽搐，以為她中邪，才以關刀、銅錢塞口，以防止她咬舌，惟最終妻子死亡。示意圖。（GettyImages）

至案發後翌日（11日）下午，同住的外母回家時發現女子被殺，立即報警。警方抵達現場時，見曾女倒臥於血泊中明顯死亡，徐男則呆坐旁，當時他否認殺人，辯稱妻子「中邪」，自己只「想救她」等字句。警方調查後，交由法庭以「家暴殺人罪」起訴徐男。

桃園地方法院對案件一審時，徐男辯稱因妻子服用毒品咖啡後抽搐，以為她中邪，才以關刀、銅錢塞口，以防止她咬舌，堅稱有關舉動是為了救她，甚至表示「不反對老婆被包養」。惟法官不採納被告供詞，指根據調查資料，認定徐男因不滿妻子在其入獄期間與異性交往，暴力毆打死者致多處傷勢、骨折，更以關刀等物塞口而致命。法官認為徐男殺意甚堅、手段極兇殘，且犯後態度不佳，終依殺人罪，判徐男無期徒刑、褫奪公權終身。

認定徐男因不滿妻子在其入獄期間與異性交往，暴力毆打死者致多處傷勢、骨折，更以關刀等物塞口而致命。示意圖，非當事人。（GettyImages）

徐男與控方皆不服判決，全案上訴至最高法院，控方要求處判被告死刑，徐男則不服一審判決，全案發回更一審。至本月5日下午，更一審於高等法院首度開庭。

徐男在庭上否認有殺人意圖，指他當年入獄後，妻曾在探監時透露被包養，出獄後該男子有致電妻子，當時她保證不會再與對方有聯絡，更承諾將該男子的聯絡資訊、對話全部刪除，惟他最後留意到妻子竟還留有親熱合照。

除男指妻子曾被包養，但其後承諾將該男子的聯絡資訊、對話全部刪除，惟他最後留意到妻子竟還留有親熱合照。示意圖，非當事人。（GettyImages）

徐男聲稱案發前數天，他一直有服用由妻提供的毒品，且出現迷糊感，故案發當天意識不清，並發現妻子全身抽搐，反白眼，才以為她中邪。徐男表示當時慌張下，才會拿起客廳的關刀給妻子咬住，並將銅幣塞口，「想讓她退駕」，以為這樣可救她，惟最後無效，即使施以心肺復甦術也未能救人。徐男強調，沒打算殺害妻子，並強調曾用了各種方式試圖救妻子，故僅承認傷害致死罪。

外母更直斥徐男至今仍未道歉、賠償，其代表律師因此請求判徐男死刑。示意圖，非當事人。（GettyImages）

外母當庭則駁斥徐男說謊，表示案發後返家，發現徐男只坐在女兒旁，是由她報警，並依消防員指示替女兒做心肺復甦術，及後無力了，才由徐男接手。外母續指，當時房內窗簾全被拉上，且女兒遇害後血跡很少，可能已經過清洗，認為徐男沒可能意識不清。外母更直言，徐男至今仍未道歉、賠償，其代表律師因此請求判徐男死刑。

（綜合）