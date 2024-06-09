山姆超市直郵香港｜買家實測網購2大箱　直送上門運費曝光僅收$XX

【山姆超市／網購／香港／運費】北上消費熱潮下，備受香港人歡迎的內地山姆超市，上周五（6月7日）開通香港跨境直郵服務，標榜「官方直郵、次日送達」，並支持送貨上門或自提，吸引大批居港買家躍躍欲試。有買家就在網上山姆超市群組分享首次直郵體驗，選購2大箱貨品要求直送上門，而運費低於100元，認為算是便宜。網民看到帖文後都表示驚訝，直指山姆送上門的運費竟「平過集運」。



備受香港人歡迎的內地山姆超市，開通香港跨境直郵服務。（資料圖片）

深圳山姆超市直郵香港服務上周五（6月7日）開通，標榜「官方直郵、次日送達」，支持送貨上門或自提，可用香港本地支付方式，以及有專屬廣東話客服。

新功能一出，不少「山姆愛好者」搶先嘗試。有男網民在Facebook群組「山姆會員商店一香港人群組」發相分享「戰利品」。從相片見到，他買了2大箱貨品，主要是食品和茶飲，運送紙箱和包裝尚算「企理」完整。樓主指，他於周六（6月8日）下單，周日（6月9日）送到，商品總共779元，另加運費93元，認為價錢可以接受，「好多人話（運費）貴，但我覺得可以，包裝很好」，又預告會再透過山姆直郵網購可樂及厠紙。

有男網民分享「戰利品」，他買了兩大箱貨品，主要是食品和茶飲，運送紙箱和包裝尚算「企理」完整。（Facebook群組「山姆會員商店一香港人群組」）

另1名女網民同樣用山姆直郵網購了2大箱貨品，送香港需時約1天，「噚日（6月8日）上晝訂今日（6月9日）中午送到」。她表示「埋單」後另付102元運費，惟認為相當化算，「$102運費，我覺得抵，好過自己搬，真係有時香港超市都做唔到，今日訂聽日送啦」。

網民：平過集運



網民看後大讚山姆送上門的運費「平過集運」，「我覺得運費OK，我自己搭車上落買都唔止呢個價錢啦」、「唔使自己拎餐死我覺得唔貴」、「自己上去托都要咁多錢，算扺」、「真係好方便，我11點落單，第2日兩點送到屋企」。

不過也有網民稱遇到困難，「個Apps入咗HK（香港）地址、大陸電話之後，乜都吾畀買」、「好多嘢都冇得賣，冇得買凍貨，我去山姆都係鍾意買凍貨」、「我星期五晚訂，今日仲未收貨」。

山姆直郵以「快遞配送」方式跨境運送到香港各區，包括離島。（資料圖片）

山姆超市直郵香港｜按重計運費涵蓋全港 每筆訂單最高5,000元



山姆直郵以「快遞配送」方式跨境運送到香港各區，包括離島。截單時間每日下午1時，若在下午1時前下單，貨件可終翌日送達，惟離島部份地區需要隔天才能送達。

山姆超市直郵香港運費計算方法：

送貨上門：首重（1公斤）收取運費30元，每增加1公斤加收4.5元續重運費，不足1公斤按1公斤收費。



自提取貨：首重（1公斤）收取運費18元，每增加1公斤加收4.5元續重運費，不足1公斤按1公斤收費。



山姆超市直郵香港運費計算方法。（Facebook群組「山姆會員商店一香港人群組」）

山姆直郵香港可用支付寶（Alipay HK）、微信支付、沃爾瑪禮品卡、中國銀聯（雲閃付）付款，信用卡、PayMe和八達通則未列入官方支付方式。另要注意，現時山姆直郵香港訂單每筆最高可清關金額5,000港元，超過5,000元就無法下單，而除了內地禁止出口商品、香港禁止進口商品，以及凍肉及水等生鮮食品，其他商品都可配送。