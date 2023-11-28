山姆超市着數攻略！必學1招在家輕鬆買山姆貨　毋須找代購、會費

【山姆超市／香港／地址／送貨／App／代購／購買攻略】港人北上消費熱潮持續，其中美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下山姆超市（Sam's Club）近期成為焦點，事關不少食品、日用品都比香港便宜很多。

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山姆超市（Sam's Club）近期成為港人北上消費焦點。（資料圖片／蔡苡柔攝）

「山姆會員商店（Sam's Club）」（通稱「山姆超市」）為美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下大型倉儲式超市，1996年起進駐深圳，陸續擴展至北京、上海、珠海等地，目前於深圳設有4間分店。山姆超市最大特色在於採取會籍收費制度，顧客須付260人民幣（約280港元）成為會員，才可進店及購物，但店內產品售價對比香港便宜許多，亦有很多在港較少見產品，經網上群組瘋傳後，近月吸引大批港人北上「朝聖」，「代購團」亦在香港開到成行成市，18區均有門市。

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用京東App買山姆超市貨品 毋須找代購、支付會費



不過，要在山姆超市購物，其實毋須親身北上「搬運」，也毋須找代購，只要用京東App設置收貨地址，就可以隨時隨地透過手機、電腦揀選山姆超市「心頭好」，相當方便。

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