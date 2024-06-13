離譜！私家車等咪錶位泊車　阻後方鳴笛救護車　網民建議片主舉報

司機駕駛時理應讓路予救護車，然而近日有網民在佐敦就發現有私家車司機疑為等候停泊路邊咪錶位，竟無視後方救護車的鳴笛閃燈，未有即時讓路。等到泊在該車位上的汽車駛走後，該私家車即時泊到車位上，之後救護車才能駛走。有網民對於私家車阻礙救護車的行為感到不滿，留言狠批「離晒譜」、「係咪覺得泊車緊要過救人」。



近日有網民在佐敦發現有私家車司機疑為等候泊車，未有即時讓路予後方救護車。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該名網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳長約17秒的短片，事發地點應為佐敦吳松街一段近咪錶泊車位附近。從影片可見，路邊停泊了1輛將要駛離的白色車，另有1輛黑色私家車正在等候泊在該車位上，惟黑色車後方的救護車已不斷鳴笛閃燈示意要前往救援。

不過，白色車仍在車位上，似乎未準備好即時駛離，其間黑色車不願離開，一直堵塞在救護車前方，似對救護車的鳴笛聲毫無反應。等到泊在咪錶位上的白色車駛走後，黑色車便泊到該車位上。救護車需等黑色車泊好後才能駛走，片段至此告終。

由於片段開始時救護車已鳴笛，顯示私家車最少阻礙約17秒才讓路予救護車。影片引起網民熱烈討論，不少人批評片中黑色私家車司機「自私」，「人渣」、「阻X住晒」、「離晒譜」、「係咪覺得泊車緊要過救人」，又有人表示「知唔知救人係爭分奪秒㗎」。另有網民覺得片主應該進行舉報，「係咪應該報得1823，師兄」、「其實我覺得呢啲先係最值得影住駕」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第46條列明，在道路上的車輛的司機須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬違法，可處罰款2,000元。

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