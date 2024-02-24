救護車閃燈鳴笛趕救援！的士突切線被閘停3秒　網民鬧衰：聾㗎？

遇到緊急車輛，駕駛者必須要讓路！不過有港男分享長約41秒片段，顯示有的士司機疑似切線前沒有仔細留意路面情況，因而閘停後方駛至的救護車，令對方被迫急停近3秒。幸好前方另一的士駛前讓出更多空位，涉事的士則退後「扭軚」，救護車方能繼續前去趕往救援。網民批評司機駕駛態度，斥「係咪聾㗎？」、「啲的士伯伯理X得你，最緊要佢快。你阻佢勢係假，佢阻你天公地道」。



何文田有的士突然切線，閘停右後方趕救援的救護車被公審。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

「宜家啲的士真係黐線。」樓主於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載片段，不滿指救護車已閃燈示意和響咹（鳴笛），但的士仍無視「閘埋佢（去）」。畫面顯示，事發於何文田培正道，該路段為四線行車，涉事的士首次切線時，後方白色私家車已煞停躲避。不過他疑似被白色私家車阻礙視線，加上未有仔細查看倒後鏡，二次切線時更閘停後方正閃燈鳴笛的救護車。

眼見突然切線的士，駛至的救護車隨即急煞，雙方才沒有發生碰撞。2車停頓近3秒，幸好前方另一輛的士見狀，駛前讓出更多空位，令涉事的士可以退後「扭軚」，救護車方能繼續趕往救援。待救護車離去後，涉事的士再切線駛離。

片段引來網民批評涉事的士司機駕駛態度，「係咪聾㗎？」、「的士司機嘅眼中只有前面一排電話」、「政府應該要立例唔畀的士擺多過1部電話喺車頭，肯定少好多交通意外」、「啲的士伯伯理X得你，最緊要佢快。你阻佢勢係假，佢阻你天公地道」、「白車收得切都犀利」；亦有留言分享「宜家啲人黐X線，嗰日係紅燈塞車，我駛開畀個位響緊鳴笛白車抽入再向前進，有架車即刻攝入嚟」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第46條列明，在道路上的車輛的司機須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，可處罰款2,000元。

（FB「車cam L（香港群組）」）