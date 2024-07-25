爭產│亡母留12筆地　遺產全歸6兄姊　孻子無得分家產原因曝光

大家族爭產，為何孻子一毛錢都分不到？台灣1名姓韓男子是家中老么，對上有6位兄姊，本應是家人最疼的孩子，惟母親離世後遺下12筆土地等豐厚遺產，但韓男竟不獲分毫，甚至連當地遺產法例保障的最低繼承比例（台灣稱為「特留分」）都沒有，難道是兄弟聯手爭產，讓老么一毛錢都分不到？



原來真相是母親在生時，韓男多次對母親出言不遜，甚至說出「趕快去死一死」等狠話，讓母親氣得情緒崩潰，多次在其他子女兒孫兒面前揚言「絕對不讓老么繼承遺產」。其後母親離世，家人因分配家產鬧上法庭，子孫都作證指韓男的確如此對母親，當地法院最終判決遵照逝者遺願，讓韓男甚麼都分不到。



孻仔多次對母親出言不遜，甚至說出「趕快去死一死」等狠話，讓母親氣得情緒崩潰，故多次在其他子女兒孫兒面前揚言「絕對不讓老么繼承遺產」。（《溏心風暴》截圖）

台灣傳媒報道，當地1名姓韓男子是家中老么，對上有6名哥哥與姊姊，他們的母親離世後遺下多達12筆土地，惟韓男最後卻不獲分配任何遺產。原來韓男於母親生前曾多次出言不遜頂撞，甚至極尖酸地表示「趕快去死一死」。如此不孝子令韓母情緒崩潰，更多次對子女及孫子表明，「絕對不讓老么繼承遺產」。

韓母離後離世，韓男的6名兄姊入稟法院，提出「確認繼承權不存在」的訴訟。在庭上，韓母的6名子女及多名孫子紛紛親身舉證，證實韓母生前「遺產不分老么的言論」，而韓男更多次沒有到庭應訊。

法官聽取各方證供後，提出按台灣民法1145條第5款規定，「對被繼承人有重大虐待或侮辱情事，經被繼承人表示不得繼承者，喪失繼承權」，應遵照逝者生前遺願，最終判決韓男不具備繼承遺產的資格，甚至連特留分的法律權利也失去。

台灣1名男子是家中孻仔，對上有6兄姊，惟於母親離世後竟不獲分配任何財產，甚至連當地最低繼承比例（特留分）都拿不到。示意圖。（GettyImages）

翻查類似案例，台灣新北市早前亦曾發生3兄弟爭產案，最後因其母生前的遺囑，指明刪去不肖長子繼承6,000萬台幣（約1,449萬港元）遺產的權利。即使長子不服，入稟特留分訴訟，惟最終亦被法院駁回。

（綜合）