爭產戰！爺爺留500萬遺產　因1事各孫女僅分500元　法庭最後咁判

遺產引發家庭糾紛！英國有老翁死後遺下50萬英磅（約500萬港元），全數留給2名子女，包括1棟價值45萬英鎊（約450萬港元）房子，但5名孫女最後只各分得50英磅（約500港元），氣到告上法庭，引發一場產爭風波。孫女們質疑是叔叔和姑姑為了獨佔遺產，說服爺爺更改遺囑，但法院考慮孫女與老翁關係疏離，認為老翁將財產平分予子女決定合理，駁回孫女指控，維持遺囑決定。



沃德安排各孫女僅分50英磅，引發一場產爭戰。（《愛回家之開心速遞》劇照）

綜合外媒報道，91歲退休軍人沃德（Frederick Ward Snr）於2020年去世，生前原先打算將遺產分給3個孩子，但兒子小弗雷德（Fred Jr）於2015年去世，小弗雷德一家從此很少與沃德聯絡。

沃德曾指，對小弗雷德的5個女兒，即是他的孫女大感不滿，因為她們在沃德因肺病3度住留醫時，完全沒有去探望他，因此他於2018年更改遺囑，將50萬英鎊財產大部份留給另2名子女，包括1棟價值45萬英鎊房子；餘下則由5名孫女平分。

法庭考慮到沃德與孫女關係疏遠，因此裁定沃德於2018年立下的遺囑「完全合理」，駁回孫女指控。（《愛回家之開心速遞》劇照）

5名孫女卡羅（Carol Gowing）、安吉拉（Angela St Marseille）、亞曼達（Amanda Higginbotham）、克莉絲汀（Christine Ward）和珍妮特（Janet Pett）在爺爺過世後，每人僅收到1個內有50英鎊信封，氣得提起訴訟，指控叔叔和姑姑為霸佔遺產，說服爺爺更改遺囑，還聲稱爺爺在2018年已經沒有能力立遺囑，應視為無效，認為5人擁有三分一遺產繼承權。

但法院近日裁定，沃德生前和孫女接觸的機會非常有限，但和兒女感情很好，考慮到他與孫女關係疏遠，因此裁定沃德於2018年立下的遺囑「完全合理」，駁回孫女指控。