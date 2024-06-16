陰司紙利市？伴娘收長輩利市驚見「天地銀行」　網民1原因勸報警

在大喜日子以陰司紙封利市，是奇怪「習俗」、動機歹毒，還是另有原因？有內地女生在微博發帖，訴說擔任朋友的伴娘，收到新郎長輩以「習俗」名義給的利市，但她打開後見到2張百元紙幣，但驚見其中1張竟是「天地銀行」字樣的紅色陰司紙！然而，該冥鈔與另1張人民幣真鈔極其相似，故有網民懷疑是偽鈔，認為長輩也可能是受害人，誤派「陰司紙利市」而不自知，因而勸女生報警，「這個和真的也太像了」。



翻查資料，內地許多冥鈔的確是以「天地銀行」名義印製，過去更有以不同國家或地區貨幣作藍本，當中包括人民幣、港幣和美元等，然而為免市民認錯，人民銀行於2019年就「人民幣圖樣使用管理辦法」提出進行修訂，嚴格禁止在冥鈔上使用人民幣樣式。



有內地女生擔任伴娘時收到長輩的利市，但打開後驚見裏面有1張是印有「天地銀行」紙樣的紅色鈔票，懷疑是陰司紙，另1張則是正版人民幣鈔票。（「快樂儲存所」微博圖片）

內地網民「快樂儲存所」於微博以「婚禮收到冥鈔，我是什麼大冤種」為題發帖分享該名伴娘的遭遇。博主指該女生早前替朋友做伴娘，在婚禮當日陪同新娘前往新郎家，收到新郎長輩給的利市，便隨手放進手袋中，「說是習俗，我就收下放包包裏了」。在新郎家期間，她的手袋一直在視線範圍內，之後她陪新娘返回酒店換上婚紗去婚禮現場，就將手袋放在酒店房間，其間一直沒有人碰過她的手袋。

婚禮結束後，該女生回家收拾並打開利市，從中拿出2張「紅色紙鈔」，驚訝發現其中1張鈔票上面的銀行名稱寫上「天地銀行」，疑是陰司紙。從照片可見，該冥鈔與另1張百元人民幣紙鈔設計相近，顏色相仿，驟眼看來真的會混淆。

女生堅信婚禮期間不會有人對利市動手腳，也不存在他人替換鈔票的可能。不過卻不知道為何利市中會出現這張奇怪的冥鈔，也不知是否要當沒事發生，還是主動詢問。

從淘寶上可找到「天地銀行冥鈔」的祭品發售，然而如今的產品已不可再仿照人民幣圖樣製作。（淘寶網頁截圖）

帖文引起網民熱烈討論，有部份網民指該冥鈔與人民幣款式相似，故懷疑是偽鈔，建議伴娘報警，「這個和真的也太像了」。內地市面過去有大量樣版設計和人民幣真鈔相若的「天地銀行冥鈔」，故不少人相信相關長者錯認紙鈔，並建議伴娘向新娘查詢，「肯定要直接問啊，這不止是晦氣的問題了，還嚴重不尊重人」、「這什麼習俗啊」、「長輩年紀大點可能是真沒認出來，所以還是得問問清楚是什麽情況」。

過去有部份「天地銀行冥幣」商品樣式與人民幣圖樣甚為相似。（網上圖片）

翻查資料，在淘寶平台可以見到大量「天地銀行冥鈔」發售，而過去部份冥鈔的樣式，與人民幣、港幣或美元真鈔的樣式極其相似，當時也有網民表示會認錯，「清明前後總能撿到（冥鈔），害人白高興一場」。為此，人民銀行於2019年已就「人民幣圖樣使用管理辦法」提出進行修訂，嚴格禁止在冥鈔上使用人民幣樣式。

現時內地的冥鈔商品已不可再以人民幣樣式作樣辦印製，而根據《中國人民銀行法》第44條規定，在宣傳品、出版物或其他商品上非法使用人民幣圖樣的，中國人民銀行應當責令改正，並銷毀非法使用的人民幣圖樣，沒收違法所得，並處以5萬元人民幣（約5.3萬港元）以下罰款。

（微博）