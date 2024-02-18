我爸的利市呢？情侶打架片曝光　男子斥女友私吞利市錢口角變動武

利市惹的禍！台灣一對情侶日前在公園大打出手，事發影片曝光，見到2人打鬥相當激烈，據報起因竟是男方父親將6,000台幣（約1,500港元）的利市寄到女友家中代收，但女友否認有收過，男方懷疑女友想獨吞，先口角後動武，他扯住女友衣服再揮拳毆打，嚇到途人報警。警方到場將情侶分隔，雖然2人都拒絕提告，但因為雙方都曾出手，仍依社會秩序維護法被帶回警署調查。



台男懷疑女友私吞了父親給他的利市，2人口角後大打出手。（示意圖／資料圖片）

台媒報道，事發現場是台北市中正區1個公園內，日前有對男女坐在椅子上聊天，但突然間大打出手，男方拉扯女友的衣服不讓她離去，再連續出拳揮打。情侶愈打愈激烈，附近途人報警，警方到場時2人已停手。

警方表示，事發於年初四，42歲的賴男原本約了38歲陳姓女友到中正區的南福宮要領發財金，他們在公園等待時，陳女問男友有沒有約過自己的閨密，男友疑「見笑轉生氣」，反指父親給的利市被她私吞，質問她為何不拿出來分。

原來賴男的父親通知他，已將給他作壓歲錢的6,000台幣利市寄到女友家中代收，但女友一直否認有收到，故懷疑是女友私吞了。結果2人在公園內愈說愈激動最終動武。雖然情侶雙方都拒絕提告，但警方考慮到2人都曾經出手打人，依社會秩序維護法要帶返警署調查。

（綜合）