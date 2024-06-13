搭巴士無撳鐘飛站　西裝男狂拍門恐嚇車長：要落車　報警後續糗了

乘搭巴士到目的地前要按「落車鐘」，否則未必停站。有港女於網上屯門群組發文表示，她乘搭巴士駛到屯門翠寧花園巴士站時，1名穿西裝男子因未按「落車鐘」而「飛站」，竟大力拍打司機門恐嚇侮辱車長要求下車，並自行報警。西裝男後續舉動更惹來網民公憤，直斥離譜，「正一冚家X」、「行車期間，騷擾車長駕駛，犯法㗎！」。



乘搭巴士到目的地前要按「落車鐘」，否則未必停站。（資料圖片）

該港女於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發相發文，指相中西裝男於屯門翠寧花園巴士站因未按「落車鐘」而「過站」，要求下車，竟「聲大夾惡」大力拍打司機門，並恐嚇侮辱和舉起手機拍影片騷擾車長，更自行報警。

事件引來網民熱議，斥責西網男行為離譜。(Facebook群組「屯門公路塞車關注組」)

不過樓主表示，西裝男自行報警後就「扮死狗話自己情緒病長期服藥」，遂提醒其他車長認清這西網男模樣，「小心中招」。

事件引來網民熱議，斥責西網男行為離譜，「行車期間，騷擾車長駕駛，係犯法㗎！」、「正一冚家X」、「香港好多呢啲X人」、「而家啲人最叻就係一有事就話自己有情緒病，精神病，覺得話自己有病就會冇事」。

除了必需停車的巴士站，要在其他車站下車的乘客需提出要求（撳鐘），而需要登車的乘客亦要示意（例如揮手）。（資料圖片）

根據《公共巴士服務規例》，巴士車長須在每個顯示所有巴士均應在該處停車的巴士站停車，而在沒有顯示所有巴士均應停車的巴士站，如乘客提出要求，車長須在巴士站停車以放下乘客；如巴士尚未滿載，當有擬成為乘客的人示意時，須在該巴士站停車以接載該人。換言之，除了必需停車的巴士站，要在其他車站下車的乘客需提出要求（撳鐘），而需要登車的乘客亦要示意（例如揮手）。

香港法例《公共巴士服務規例》屬刑事，當中第13A條列明，任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力。（資料圖片）

另外，香港法例《公共巴士服務規例》屬刑事，當中第13A條列明，任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力；如無合理辯解即屬犯罪，可罰款3,000元及監禁6個月。此外，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》乘客在公共巴士不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為，可處罰款$3,000及監禁6個月。

根據《公共巴士服務規例》13A，任何乘客或擬成為乘客人士有以下行為，即屬犯罪：

(a)故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力；

(b)故意阻礙司機望向道路或交通的視線；

(c)對巴士的任何部分或其設備故意作出或故意安排作出任何事情，而該等事情

(i)阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞；或

(ii)導致他人受傷、不安、煩擾或不便；

(d)不適當地干擾車門，或不適當地干擾構成巴士一部分或與巴士連接的任何其他機械、裝置或控制器；或

(e)從巴士拋出或故意掉下任何物件。



除了保障司機，乘客亦受香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第12條保障，司機無合理辯解而違反，即屬犯罪。

司機的一般行為

(a)當接載或放下乘客時，須在安全和切實可行的情況下，將該巴士盡量靠近道路的左側或路邊停下；

(b)不得在該巴士行駛時與人談話，除非因安全理由必須如此；

(c)不得在任何旅程中不合理地阻延該巴士；

(d)在將油注入汽油缸或燃油缸前，須關掉引擎和確保所有乘客已移離該巴士，並須將引擎保持在關掉狀態和確保所有乘客均留在該巴士外面，直至注油完畢為止；

(e)如因任何理由而讓該巴士無人看管，則須將引擎關掉。

