劏客？尖沙咀名店$220燒味雙拼　港男崩潰列3宗罪：令香港人蒙羞

【香港旅遊／美食】貴價燒味質素一定較好？有港男於討論區發文，指他日前到尖沙咀西九龍站1間著名燒味店購買220元「雞髀鵝髀飯」外賣，結果一看真身崩潰列出3大問題，直斥「真係令香港人蒙羞」。

帖文引來網民熱議，「師傅擺係明搶」、「貼錢買難受」、「以後唔幫襯」；也有網民認為店舖「明碼實價」，「自願交智商稅，仲有乜好嘈？」、「貴價食堂喎」。



有港男於討論區發文，指他日前到尖沙咀西九龍站1間燒味店購買220元「雞髀鵝髀飯」外賣，結果一看真身崩潰。 （香港討論區）

該港男於香港討論區以「好心成220蚊一個飯就唔好偷到咁嘅鬼樣啦。真係令香港人蒙羞」為題發文講述事件。從樓主上載單據看到，他上周六（6月8日）早上光顧尖沙嘴西九龍高鐵站1間燒味店，購買「雞髀鵝髀飯」外賣，價值220元。

樓主滿心期待，然而他一看到「雞髀鵝髀飯」真身就崩潰，批評有3大問題。首先，他說雞髀鵝髀都顯得比一般「迷你同薄身」；其次，鵝髀疑被多削肉，「隻髀平底，師傅用超卓新奇嘅刀工，貼住大腿骨由頭到尾削走1層肉，隻髀得6兩，都仲可以偷走二兩淨肉，勁喎」。

樓主指雞髀鵝髀都顯得比一般「迷你同薄身」。 （香港討論區）

最令樓主無奈的是雞髀問題，「隻雞髀仲頂癮，完全唔掩飾大賊嘅身份，擺明車馬偷，成隻雞下髀連上髀底層肉無晒，我欣賞師傅你嘅坦率」，形容「得3嚿正常肉＋兩粒雞丁，超funny」。

樓主形容這盒價值220元的燒味飯「得3嚿正常肉＋兩粒雞丁，超funny」。 （香港討論區）

帖文引來網民熱議，「師傅擺係明搶」、「香港食店多數揾笨X」、「貼錢買難受」、「$50就差唔多！」、「我會攞返去換，兼鬧爆間舖頭」、「以後唔幫襯」、「今次個教訓係：就算幾肚餓都要忍一忍，免得一肚火」。

也有網民認為店舖「明碼實價」，又分析貴價原因，「店舖標明價錢，你仍然買，你就要承擔一切後果！」、「其實食牌子嘢，自願交智商稅，仲有乜好嘈？」、「220蚊，你有120係食個舖租錢」。