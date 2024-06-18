拍拖3個月見家長！女生見男友爸爸傻眼：是炮友　曾在公園這樣做

綠光乍現！新西蘭1名女子於當地受歡迎的廣播節目《Will & Woody》中自爆了她人生最尷尬的約會經歷。女子稱與新男友交往3個月後，首次「見家長」時，驚訝地認出早已透過交友程式認識男友爸爸，雙方曾經約會，更在公園內野戰過。女子爆炸性言論令主持人當場嚇呆，其後發出笑聲與驚呼，事件迅速引起網民關注，許多人好奇女子有否繼續與男友交往。



廣播主持聽到女生的經歷後，當場大笑不止。（網上影片截圖）

該名女子自稱「Sheree」，表示與新男友通過共同朋友認識，交往後進展順利，男友多次提到自己與家人關係親密，令她對「見家長」亦充滿期待。交往3個月後，Sheree參加男友家庭的燒烤聚，惟當見到男友的父親時，頓時晴天霹靂不知所措，因為她曾經與對方是炮友關係。

在節目中，Sheree尷尬地表示，她與男友的父親於交友應用程式上認識，約會時曾在公園內野戰過。聽到這段勁爆內容後，廣播主持紛紛目瞪口呆，其後發出爆笑聲與驚呼聲，而節目片段亦迅速成為網上熱話。

有主持聽得目瞪口呆。（網上影片截圖）

有關片段引起了網民廣泛討論，紛紛留言表示這是他們聽過的最尷尬經歷。其中有網民評論「真的是史上最尷尬」，而有網民指勝利的是女方，沒有人發現就是最好的結果。節目中並未提及Sheree與男友在這件事後的關係進展，許多人好奇她是否繼續與男友交往。

（綜合）