男病人不久人世　家屬欲邀女乩童作法醫生秒答應　結局感動網民

宗教和科學看似是對立，但其實都可以相輔相乘。台灣1名醫生最近分享個案，指有1名男病人情況並不樂觀，恐怕只剩下數天壽命，有一天他不好意思表示，母親想邀請女乩童來到醫院作法，請求醫生批准。醫生不假思索立即同意，反令病人驚訝。原來醫生認為病魔才是最大敵人，乩童和醫生是站在同一條線，所以批准乩童到醫院作法，當時直擊乩童展現對家屬的關懷和同理心，同時療癒家屬的心靈，醫生不禁形容「我們的共同敵人是疾病和無常，並不是彼此啊，乩童也可以是我們的夥伴」。



帖文獲得1.4萬人讚好，網民紛紛留言指「看到哭了」、「只要不過度迷信，任何宗教都是心靈的慰藉」。



陳醫生同意讓女乩童到醫院替男病人作法。（《通靈少女》電視劇照）

加護病房醫生陳志金在其facebook專頁表示，有1名男病人病況非常嚴重，陳醫生團隊最初批准讓對方母親使用廟中求得的符籙和符水來使用，認為只是「碳灰，沒什麼大不了的事」，加上是家屬的祝福，所以批准使用，但男病人情況沒有好轉，未必能支撐多數天。

有一天，男病人尷尬地表示，母親想邀請乩童來到醫院作法，雖然自己曾經勸阻對方，但母親一意孤行，希望獲得醫生批准。陳醫生聽後立即答應，反應快得令到男病人詫異，陳醫生認為乩童作法可以到令到家屬安心，解釋「這是媽媽的心意，我們就順着她的意思！」。

陳醫生多謝女乩童展現對家屬的關懷和同理心，同時療癒家屬的心靈。（示意圖/Getty Images）

數天後，1位年輕女子以乩童身份現身醫院，陳醫生繼續反其道而行，解釋病人病況，同時感謝她前來幫手，不但不需要「偷偷摸摸的進行」，而且醫生團隊對她沒有任何歧視。然後乩童開始作法，以男病人的身份，擁抱其妻子和母親，而且表示自己不得不離開人世，作法完畢後滿頭汗水，需要旁人攙扶出去，相信消耗很大元氣。

陳醫生「由衷的佩服她的專業和敬業，更感謝她的幫忙」，多謝她展現對家屬的關懷和同理心，同時療癒家屬的心靈。陳醫生強調，醫生和乩童「因為彼此不瞭解、不信任，我們總是很快的選擇站在對立的立場」，但其實目標都是一致，大家「都是為了病人好，都想安撫家屬的心靈，只是我們努力的方式不一樣而已」，疾病才是共同敵人，「乩童也可以是我們的夥伴」。

由於男病人情況並不樂觀，加護病房醫生陳志金批准對方母親安排女乩童來到醫院作法。（facebook專頁「Icu醫生陳志金 」圖片）

陳醫生在文末表示「防範神棍和各種詐騙的話，我一定都會跟先跟家屬說」，至於過度迷信問題容後再談。帖文獲得1.4萬人讚好，許多人留言指「在很絕望的病榻前，即使是具有醫療專業背景的家屬，我也做過這些事，感謝當時醫護人員的體諒！」、「您真暖心，您真切感受到這是家屬的祝福」。

（facebook專頁「Icu醫生陳志金 」）