上山被蜱蟲咬腳做足療先發現！男子1招自救嚇親網民　醫生咁建議

被蜱蟲咬千萬別強行扯出！山東有男子早前上山採野菜，數天後他到足療店光顧時，老闆發現他的腳被蜱蟲咬，男子竟想「自救」，用點燃的煙頭燙向鑽入腳內的蜱蟲，最終老闆幫他用酒精浸泡傷處，最後用鑷子將蜱蟲夾出。有內地醫生提醒，被蜱蟲咬後應該求醫，蜱蟲本身帶有多種病毒，被咬後可能出現發燒、頭傷、腹瀉等徵狀，最嚴重可能致命。今年4月，江蘇有5旬婦遭蜱蟲咬後發燒腹瀉以為是感冒，數日後神志不清送院，結果留院7天後死亡。



山東1名男顧客在足浴店按摩期間驚覺有蜱蟲留在腳踝，但他懶理老闆勸阻決定自救。（微博《星視頻》影片截圖）

內媒報道，山東威海有男子早前上山採野菜山苜楂被蜱蟲咬，當時未發現傷口，數天後去做足療時，老闆發現腳上有傷口，相信是被蜱蟲所咬。據網傳影片，男子腳部有個黑色小孔，他拿1根點燃的香煙想燙傷口，老闆即說：「你別燙，你烤一烤牠。」未見迫出蜱蟲下，老闆用酒精浸泡傷口，最後用鑷子將鑽入肉的蜱蟲扯出。報道指，民眾被蜱蟲咬後不宜強行扯出，應到醫院治理。

網民認為事主做法不智，蜱蟲帶有多種病毒，不應自行處理，又笑言幸好做足療時發現，店舖立了大功，「以後可以理直氣壯去做足療了」。有內地醫生博主提醒，蜱蟲本身帶有多種病毒，吸人血後可脹大10倍以上，愛叮咬皮膚薄又不宜碰到的位置。市民被叮後可能會發燒、頭傷、肌肉酸痛、腹瀉，最嚴重甚至可致命，建議雨後不要行入草地，發現被咬也應馬上求醫，千萬別強行拔出。

男顧客點燃煙蒂在傷口上烘烤。（微博《星視頻》影片截圖）

據過往報道，蜱蟲的唾液有神經毒素，吸血時可將毒素注入人體，引起肌肉麻痹，嚴重時可致呼吸肌癱瘓，導致呼吸衰竭而死亡，其體內攜帶多種病毒、細菌、螺旋體及原蟲，是行走的「病毒體」。

蜱蟲咬人後會將病毒傳人，引發感染，最常見的是發熱伴血小板減少綜合症，俗稱「蜱蟲病」，可造成患者凝血功能及多器官功能損害，甚至致死。由於蜱蟲頭部長有倒鈎，強行拉出會愈拉愈緊，可能將頭拉斷在肉裏。今年4月份，江蘇有5旬婦遭蜱蟲咬後出現發燒腹瀉，以為是感冒，但數日後出現神志不清狀況，入院7日後死亡。

男子早前在山上採摘山楂時遭蜱蟲咬傷。（資料圖片）

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夏天外出時防蜱蟲4要點：

1、 盡量減少皮膚暴露

蜱蟲主要棲息在草地、樹林等陰暗處，到野外遊玩時盡量穿淺色、光滑的長袖衫和長褲，最好有收緊袖口和褲腳口，避免蟲子從縫隙中鑽進來，並避免在野外長時間坐臥



2、外露部位要塗驅蟲產品：

如避蚊胺、避蚊酮等，噴在皮膚和衣服上即可，2個月以下的寶寶不能使用含避蚊胺成份的驅蚊劑



3、洗澡時注意檢查全身

蜱蟲常會依附在人體的頭皮、腰部、腋窩、腹股溝及腳踝下方等部位



4、遛完寵物檢查其身體

蜱蟲可能在草叢中鑽到寵物身上，帶寵物回家時應及時洗澡檢查



（綜合）