丈夫偷食女下屬28次　人妻返家直擊全裸躺床怒告　出軌男女咁回應

得知丈夫與下屬出軌已經夠心痛，但兩人竟然更大膽至在家中纏綿？台灣台中1名已婚老闆和女下屬發展婚外情，發生關係多達28次，其中一次甚至被妻子捉姦在床，直擊他們在住所全裸同床共枕，因而怒索100萬新台幣（約25萬港元），人夫和情婦在庭上表示願意全額賠償。



林男和王姓女下屬發生關係多達28次，其中一次甚至被妻子捉姦在床。（示意圖/Getty Images）

判決書指出，朱姓女子與林姓男子在2018年7月10日結婚，隨後育有1名小孩，他們共同經營1間保險經紀公司，家庭生活看似美滿，但公司1名王姓女員工明知林男已婚，仍然介入其婚姻，發展出婚外情。

朱女在庭上表示，她曾在2023年9月9日親眼目擊丈夫和王女午膳後，駕車前往汽車旅館逗留3小時，3日後正值王女生日，他們入住台中1間五星級飯店，由2023年4月至12月間，丈夫和王女私底下前往汽車旅館和酒店，合共28次。

朱姓人妻大感崩潰，決定提告。（示意圖/Getty Images）

其間朱女和林男經常爭執，所以2023年9月底決定搬回娘家，豈料10月10日回家時，朱女目睹王女和林男全裸同床共枕，朱女震怒並提告，求償100萬新台幣（約25萬港元）精神撫慰金。

雖然林男和王女對朱女部份陳述存有異議，但為了盡快息事寧人，以恢復正常生活，他們當庭答應朱女的賠償請求，台中地方法院根據朱女提供的照片等證據，判處他們需要賠償100萬新台幣（約25萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）