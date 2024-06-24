內地快餐店驚現生肉漢堡！小孩食一半先發現　店方解釋：多暑期工

漢堡吃到一半才發現是生肉！廣東有父親日前帶小孩光顧內地連鎖快餐店「華萊士」，孩子吃漢堡吃到一半，才發現裏面有生肉，雞肉呈鮮粉紅色，孩子很快開始肚痛，父親拍片記錄事件，並批評店員服務態度差。華萊士向內媒解釋，因為最近暑期工多，培訓不足導致操作失誤，在肉未炸好就撈上來，當時已帶小孩到醫院檢查，確認並無大礙。網民批評該店食物經常出現狀況，說法推卸責任，「每次出了這種事不是說暑假工就是臨時工」。



廣東有小孩吃華萊士漢堡，吃到一半才發現有生牛肉。（非涉事分店/網上圖片）

內媒報道，廣東潮州1位父親6月18日帶孩子到連鎖快餐店華萊士吃漢堡，不料孩子吃到一半後驚覺漢堡內有生肉。片段所見，雞肉呈鮮粉紅色，未有徹底煮熟，父親批評「都是生肉啊，服務態度也差，小孩都吃了一半」，小孩隨後更開始肚痛。

相關分店後來回覆內媒，承認是員工操作失誤，店員發現狀況後即時帶顧客到醫院檢查，確認孩子身無大礙。店方解釋，因為最近聘請較多暑期工，培訓不足導致處理食物時出現失誤，該店員在炸肉時「時間還沒到就撈出來」，目前已內部整改，再對員工進行培訓。

不少網民批評該餐廳食物經常出事，「華萊士這種事不是第一次了，前年本人也親身經歷，雞腿裏面肉是生的」、「我也吃到過2次（生肉），一次是雞翅膀，還一次是那個肉串」，認為餐廳必須檢討。有網民質疑店方推卸責任，「每次出了這種事不是說暑假工就是臨時工」。

事實上，華萊士並非首次出現食物安全問題，網上曾瘋傳員工煮食影片，見到店員將跌落地的炸雞放回油鍋，店員甚至將用來清洗抽油煙機的洗劑直接滴入使用中的油鍋，最終餐廳發聲明道歉。

（綜合）