太興枱面驚現巨鼠「獨霸2人枱」　網民︰轉咗滑鼠落單　公司回應

出去用膳最重要是環境衛生！香港網絡昨午（20日）起瘋傳圖片，拍到有太興分店的餐枱上出現1隻巨鼠，體型只比旁邊水壺小一點，現場疑有其他食客。照片在多個facebook群組上流傳，網民紛紛猜測事發的分店，笑言是「零舍唔同嘅下午茶、「等緊落單啫」、「而家轉咗用滑鼠落單」、「五星級大鼠」、「齋座雙計」，笑言老鼠獨自佔了2人座位，又指其狀態疑吃了杜鼠藥，「先會傻下傻下走出來」。



太興回覆《香港01》表示，事發於土瓜灣翔龍灣廣場分店，已即時向商場物業管理公司跟進，據了解為近日鄰近商舖進行遷移並進行滅鼠行動，公司已立即安排清潔及消毒，將加強監察分店環境衛生及定期進行滅鼠滅蟲安排。



老鼠瞪大雙眼，躺在餐廳餐桌上，有網民在照片上方放置太興的廣告。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」圖片）

多個本地facebook群組均有人發帖上載1張類似的圖片，拍到1隻體型龐大的老鼠趴在某連鎖餐廳的2人枱上，體型只比旁邊的水壺小一點，指攝於太興的分店。另一張角度較廣的照片則拍到老鼠所在的枱附近無人坐，但較遠位置仍有食客，有人更將餐廳的廣告改圖置於老鼠照片上方。

老鼠獨霸2人枱照片瘋傳，太興指事發於土瓜灣翔龍灣廣場分店。（fb圖片）

照片多次被傳發引起許多網民討論，爆笑指「天時鼠熱」、「老鼠唔使下午茶咩」、「食都肥鼠大隻，應該養好咗，鎮店之寶」、「係米奇呀，主題餐廳」、「一位唔該，開壺茶先」、「今日成31度，出嚟唞吓氣」。

有網民擔心餐廳的衛生情況，紛紛猜事發的分店位置，「佢狀態應該食咗杜鼠藥， 先會傻下傻下走出來」。不過，部份網民質疑照片真偽，認為事件太誇張。

有網民猜測老鼠疑吃了杜鼠藥， 「先會傻下傻下走出來」。（fb圖片）

太興回覆《香港01》表示，事發於土瓜灣翔龍灣廣場分店，發現情況後已即時與商場物業管理公司跟進，據了解為近日鄰近商舖進行遷移並進行滅鼠行動，公司非常關注事件，已立即安排餐廳員工即時進行清潔及消毒，並於營業時間結束後安排合資格的承辦商進行深層清潔及消毒。

發言人續指，太興將加強監察分店環境衛生及定期進行滅鼠滅蟲安排，同時堅守嚴謹食物處理程序，以為顧客帶來優質且安全的用餐體驗。

（facebook）