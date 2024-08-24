救命！小紅書女呻：香港巴士是i人地獄　上落車方式令內向人崩潰

【Introversion／Extraversion／小巴／巴士】香港的公共交通一向以高效率聞名，但對於內向的人來說，這高效背後卻隱藏着不少讓人崩潰的小細節。近日有小紅書用戶發文抱怨，在香港乘搭巴士和小巴時，要向司機招手示意、按下車鈴以及大叫「有落」的舉動，與內地公交車乘坐方式相比，香港的巴士系統真可謂「i人地獄」（i即「Introversion」，內向型），令內向的人非常尷尬。



樓主近日發文指，對於內向型的「i人」乘客來說，香港巴士系統的高效背後隱藏着諸多挑戰，讓人感到無所適從。（小紅書圖片）

小紅書女：好在咱們為i做e

該名小紅書女用戶近日來港旅遊時有感，並以「救命🆘香港巴士簡直是i人地獄！」為題發文，意指在香港乘巴士，對內向的人來說並不好受，又指「尤其是對於第一次坐的人，但好在咱們為i做e（即由內向「Introversion」轉為外向「Extraversion」），這巴士我們是坐定了」。

樓主指出，在香港的巴士站等車，看到目標巴士到來時，一定要「招手示意」，否則巴士可能直接開走，「時時刻刻都要關注你等候的車是否來臨，不然一直玩手機就會錯過！」。另外，乘客在下車前需按鈴提示司機，否則司機可能不停靠。她又指，在她所居住的城市中，公交車在站點停靠時會自動停下讓乘客上下車，毋須任何額外動作，固定的模式令人安心。

樓主建議網友下車前需按鈴提示司機（小紅書圖片）

稱要弄清如何支付讓人感焦慮

此外，她指香港的支付方式亦令人焦慮，雖然香港的巴士支持掃碼支付和八達通卡，但對於第一次來的人來說，搞清楚如何支付還是會讓人感到焦慮。相比內地大部分公交車統一票價是2元人民幣，香港巴士的票價根據路線和距離有所不同，上車前必須確認好，否則容易出錯。

帖文引起網民熱議，有網民有同樣的感受：「那天坐巴士没按鈴忘記了，隨口說了一句師傅開下門，感覺社死」、「幸好有得按鈴，真的要喊有落才是i人地獄」。

有網民則指乘坐小巴才是地獄級，不僅需要乘客大聲喊「落車」才能下車，而且車內空間狹小，與陌生人近距離接觸更是讓人壓力倍增。（《那夜凌晨，我坐上了旺角开往大埔的红VAN》劇照）

網民：乘坐小巴才是地獄級

有網民則指乘坐小巴才是地獄級，不僅需要乘客大聲喊「落車」才能下車，而且車內空間狹小，與陌生人近距離接觸更是讓人壓力倍增：「小巴才是i人地獄，要喊「落車」才能停。每次都要在一群陌生人面前大喊，簡直是我的噩夢」、「小巴就煩，有時候還要自己對着google map看到了沒」。

另外，網民提供乘車貼士：「基本不用招手，除非很晚而且只有一兩個人你最好就招一下，免得錯過班次」、「我每次都沒按，不過要到站我就提前在出口等着，司機就知道我要下車，就會靠邊停，每次也都沒錯過站」。

（小紅書）