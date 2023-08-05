踎地！港鐵月台驚見孩童集體蹲地　這動作超危險　網民：唔腳痺？

月台蹲地極危險！有港女日前乘搭港鐵時，驚見對面月台有群小孩蹲在地上，她不滿蹲地行為，於網上發文公審，有網民擔心背向月台蹲地易生危險，「踎都夠X，仲要背向車軌踎，一失平衡舂去後面就係咁先」。不過也有人認為蹲地是個人選擇，只要沒阻礙到他人就沒問題，「如果踎喺度影響到人就不對，相反無阻礙別人，又關你咩事？」。



有港女日前乘搭港鐵時，驚見對面月台有群小童蹲在地上，她不滿蹲地行為，於網上發文公審。（facebook群組「香港突發事故報料區」圖片）

該港女於facebook群組「香港突發事故報料區」發文，照片顯示2男6女小童集體蹲在港鐵站月台上，雖然眾人均沒有超越貼近路軌的黃線，但由於月台沒有安裝閘門，其中一名女孩更是背向月台蹲着，令人擔憂若失平衡翻後，恐有機會墮進路軌。樓主不滿眾人蹲地，直斥「做乜X嘢？」。

有網民留言指對蹲地行為感不解，「真核突」、「真心覺得踎唔係仲攰過企咩」、「踎踎下會腳痺」、「靚女都係咁踎，着裙中門大開都話之你望」，亦有人揶揄「雙手擺頭就fit晒」，暗示是犯人被補後的動作。

不過也有網民認為蹲地問題不大，「站累了不能蹲嗎，什麼叫影響市容，以前的年代你們不都是從蹲過來的嗎，怎麼現在城市發達了，就忘記從前了」、「你其實想偷影乜呀？動機唔純正喎，小孩子就唔好影喇」。