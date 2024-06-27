長髮女穿透視裝與新娘合照瘋傳！解釋1原因咁穿　網民鬧爆不尊重

出席婚禮衣着也要顧及禮儀。早前網上瘋傳女賓客與新娘的婚禮合照，相中女子在越南參加婚禮時，穿着十分火辣的比基尼式黑色透視裝，大秀玲瓏曲線身形，更與新娘一起拍照，不少網民看到照片也感傻眼，批評該女子的大膽衣著不得體。翻查資料，這些照片早於2023年已流傳，至近日被翻炒再惹熱議。



女賓客穿着十分火辣的比基尼式黑色透視裝，大秀玲瓏曲線身形，更與新娘一起拍照。（網上圖片）

綜合外媒報道，越南1名女子參加婚禮與新娘及新人的合照在網路上瘋傳，全因該女子的火辣裝束。從照片可見，該女子穿着黑色透視裝，大曬曲線玲瓏身形。

相片在網上瘋傳，不少網民認為女子穿着過於暴露及不得體，從新娘身上搶走焦點。有報道指，這名女子曾解釋穿這樣參加婚禮原因，是因她將2022年泰國小姐瓦拉哈（Engfa Waraha）視為偶像；瓦拉哈曾穿類近款式服裝，但網民認為瓦拉哈這樣穿是為了切合活動主題，但該女子在婚禮這樣穿是不尊重新娘。

不少網民留言批評，「現代社會雖然尊重每個人的穿衣自由，但不代表可以為所欲為」、「我不明白她的腦袋在想什麼」、「我還以為她要去海邊游泳」、「誰會穿這種衣服去喝喜酒」，也有人笑言「這會是她最後一次被邀請去參加婚禮」。